МИНСК, 23 мар — Sputnik. Беларусь рассчитывает на проведение заседания Высшего государственного совета Союзного государства в ближайшее время, заявил пресс-секретарь — начальник управления информации МИД республики Дмитрий Мирончик в четверг на брифинге в Минске.

"МИД Беларуси и России координируют подготовку заседания ВГС. Мы надеемся, что заседание состоится в ближайшее время", — сказал Мирончик.

Он отметил, что сроки проведения совета пока согласовываются. В то же время, подчеркнул представитель МИД, все темы повестки дня ВГС находятся в высокой степени готовности.