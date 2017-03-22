﻿ Беларусь надеется на проведение ВГС в ближайшее время. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусь надеется на проведение ВГС в ближайшее время

23.03.2017 15:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Беларусь рассчитывает на проведение заседания Высшего государственного совета Союзного государства в ближайшее время, заявил пресс-секретарь — начальник управления информации МИД республики Дмитрий Мирончик в четверг на брифинге в Минске.

"МИД Беларуси и России координируют подготовку заседания ВГС. Мы надеемся, что заседание состоится в ближайшее время", — сказал Мирончик.

Он отметил, что сроки проведения совета пока согласовываются. В то же время, подчеркнул представитель МИД, все темы повестки дня ВГС находятся в высокой степени готовности.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все темы для проведения ВГС находятся в высокой степени готовности, но сроки проведения пока не согласованы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Минск и Москва обсудят вопросы погранзон в начале апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика