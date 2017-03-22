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Беларусь надеется на проведение ВГС в ближайшее время
23.03.2017 15:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар — Sputnik. Беларусь рассчитывает на проведение заседания Высшего государственного совета Союзного государства в ближайшее время, заявил пресс-секретарь — начальник управления информации МИД республики Дмитрий Мирончик в четверг на брифинге в Минске.
"МИД Беларуси и России координируют подготовку заседания ВГС. Мы надеемся, что заседание состоится в ближайшее время", — сказал Мирончик.
Он отметил, что сроки проведения совета пока согласовываются. В то же время, подчеркнул представитель МИД, все темы повестки дня ВГС находятся в высокой степени готовности.
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Все темы для проведения ВГС находятся в высокой степени готовности, но сроки проведения пока не согласованы.
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