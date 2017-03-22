МИНСК, 23 мар — Sputnik. Заседание межведомственной рабочей группы по выработке подходов к визовой политике пройдет в Гродно 5-7 апреля.

Заседание белорусско-Российской межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций для проведения согласованной миграционной политики состоится в начале апреля в Гродно, сообщил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.



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"Уже известно, что заседание состоится, на данный момент согласованы сроки. Это 5-7 апреля, место проведения — как и ранее, Гродно", — сказал Мирончик.

Он добавил, что в настоящее время стороны завершают согласование повестки дня заседания группы.

Указ президента Беларуси Александра Лукашенко о пятидневном безвизовом режиме въезда в страну граждан 80 государств вступил в силу 12 февраля. Документом установлен безвизовый въезд через Национальный аэропорт Минск.

В декабре глава ФСБ Александр Бортников подписал указ о создании Россией пограничной зоны с Беларусью. Согласно документу, пятикилометровая пограничная зона создана в Смоленской, Брянской и Псковской областях.