МИНСК, 23 мар — Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко на очередной саммит лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который планируется провести в апреле-мае 2017 года в Бишкеке, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.



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В четверг состоялся телефонный разговор глав двух государств.

"Алмазбек Атамбаев пригласил Александра Лукашенко на заседание Высшего Евразийского экономического совета для обсуждения актуальных вопросов и проблем. Очередной саммит лидеров стран Евразийского экономического союза запланировано провести в апреле-мае 2017 года в Бишкеке", — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, президенты в ходе телефонной беседы обсудили вопросы двусторонних отношений, в частности расширения торгово-экономического сотрудничества.

В сообщении подчеркивается, Минск и Бишкек "активно взаимодействуют в экономической сфере". Товарооборот по итогам 2016 года составил 53,2 миллиона долларов, что несколько меньше показателей 2015 года. В январе этого года отмечен значительный рост взаимной торговли с Киргизией. Товарооборот по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился в три раза.

"Александр Лукашенко и Алмазбек Атамбаев выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем наращивании объемов торгово-экономического сотрудничества между двумя странами", — проинформировали в пресс-службе.

Напомним, последний саммит ЕАЭС состоялся в Санкт-Петербурге в конце декабря прошлого года. Тогда Лукашенко участия в нем не принимал .