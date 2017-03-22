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Атамбаев пригласил Лукашенко на весенний саммит лидеров ЕАЭС

23.03.2017 18:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мар — Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко на очередной саммит лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который планируется провести в апреле-мае 2017 года в Бишкеке, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

Атамбаев пригласил Лукашенко на весенний саммит лидеров ЕАЭС
© Sputnik/ Роман Шантар
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В четверг состоялся телефонный разговор глав двух государств.

"Алмазбек Атамбаев пригласил Александра Лукашенко на заседание Высшего Евразийского экономического совета для обсуждения актуальных вопросов и проблем. Очередной саммит лидеров стран Евразийского экономического союза запланировано провести в апреле-мае 2017 года в Бишкеке", — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, президенты в ходе телефонной беседы обсудили вопросы двусторонних отношений, в частности расширения торгово-экономического сотрудничества.

В сообщении подчеркивается, Минск и Бишкек "активно взаимодействуют в экономической сфере". Товарооборот по итогам 2016 года составил 53,2 миллиона долларов, что несколько меньше показателей 2015 года. В январе этого года отмечен значительный рост взаимной торговли с Киргизией. Товарооборот по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился в три раза.

"Александр Лукашенко и Алмазбек Атамбаев выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем наращивании объемов торгово-экономического сотрудничества между двумя странами", — проинформировали в пресс-службе. 

Напомним, последний саммит ЕАЭС состоялся в Санкт-Петербурге в конце декабря прошлого года. Тогда Лукашенко участия в нем не принимал

 
Теги: Минск
 
 
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Во время телефонного разговора двух президентов речь также шла о товарообороте между странами.

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