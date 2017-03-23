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Киев против дистанционного участия Самойловой в "Евровидении"
23.03.2017 20:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар — Sputnik. Украинские власти выступили против участия российской певицы Юлии Самойловой в "Евровидении-2017" дистанционно, заявил вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.
Накануне европейские организаторы конкурса предложили России провести выступление Самойловой, которой
"Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами — это такое же нарушение украинского законодательства, как и ее въезд в Украину. Европейский вещательный союз должен был учесть это", — написал Кириленко в Twitter.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон заявил, что России не стоит принимать участие в "Евровидении". По его словам, конкурс стал политически-коммерческим. Кобзон добавил, что решение посылать Самойлову на "Евровидение-2017" было "колоссальной ошибкой".
Полуфиналы "Евровидения-2017" состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.
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Ранее представители ЕВС нашли способ допустить Самойлову до участия в соревновании дистанционно.
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