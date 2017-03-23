МИНСК, 23 мар — Sputnik. Украинские власти выступили против участия российской певицы Юлии Самойловой в "Евровидении-2017" дистанционно, заявил вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.

Накануне европейские организаторы конкурса предложили России провести выступление Самойловой, которой СБУ запретила въезд в Украину , по спутниковой связи.

"Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами — это такое же нарушение украинского законодательства, как и ее въезд в Украину. Европейский вещательный союз должен был учесть это", — написал Кириленко в Twitter.

Трансляція виступу Самойлової українськими телеканалами-це таке ж порушення укр законів, як і її в'їзд до України. ЄМС мала б зважити на це. — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 марта 2017 г.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон заявил, что России не стоит принимать участие в "Евровидении". По его словам, конкурс стал политически-коммерческим. Кобзон добавил, что решение посылать Самойлову на "Евровидение-2017" было "колоссальной ошибкой".

Полуфиналы "Евровидения-2017" состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.