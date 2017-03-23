Вечером 23 марта состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Украины Петром Порошенко. Главы государств обсудили различные вопросы, стоящие на повестке дня белорусско-украинских отношений.

Так, по сообщению пресс-службы Александра Лукашенко, разговор шел о развитии торгово-экономического сотрудничества, расширении контактов на уровне регионов. Кроме того, было рассмотрено взаимодействие на международных площадках и миротворческий процесс в Украине при участии белорусской стороны.

Пресс-служба Петра Порошенко отмечает , что президенты подчеркнули важность полной реализации договоренностей, достигнутых Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссией по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, стороны договорились активизировать двусторонний политический диалог на всех уровнях.

Отметим, что в последние дни отмечается напряжение в белорусско-украинских отношениях. Так, 20 марта появилась информация, что через белорусско-украинскую границу пытался прорваться автомобиль «Джип», он сбил шлагбаум , проехал через средство принудительной остановки, при этом сотрудники пограничной службы открыли огонь из табельного оружия.

Автомобиль был поврежден и остановлен, в нем оказались два гражданина, однако предполагается, что в машине был еще один человек, который в данное время разыскивается. В свою очередь в Государственной пограничной службе заявили, что автомобиль был с номерами белорусской регистрации, а границу Украины ни на въезд, ни на выезд не пересекал.

21 марта Александр Лукашенко заявил, будто в Беларуси задержали боевиков , готовивших вооруженную провокацию. Он сообщил, что один лагерь боевиков был в Беларуси – между Бобруйском и Осиповичами, а «остальные - в Украине». В ответ Служба безопасности Украины обратилась за официальными объяснениями по поводу этих заявлений.