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Лукашенко и Порошенко будут активизировать диалог
24.03.2017 11:12 — Новости Политики | БДГ
Вечером 23 марта состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Украины Петром Порошенко. Главы государств обсудили различные вопросы, стоящие на повестке дня белорусско-украинских отношений.
Так,
Пресс-служба Петра Порошенко
Кроме того, стороны договорились активизировать двусторонний политический диалог на всех уровнях.
Отметим, что в последние дни отмечается напряжение в белорусско-украинских отношениях. Так, 20 марта появилась информация, что через белорусско-украинскую границу пытался прорваться автомобиль «Джип», он
Автомобиль был поврежден и остановлен, в нем оказались два гражданина, однако предполагается, что в машине был еще один человек, который в данное время разыскивается. В свою очередь в Государственной пограничной службе заявили, что автомобиль был с номерами белорусской регистрации, а границу Украины ни на въезд, ни на выезд не пересекал.
21 марта Александр Лукашенко заявил, будто в Беларуси
А посольство Украины в Беларуси
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Вечером 23 марта состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Украины Петром Порошенко. Главы государств обсудили...
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