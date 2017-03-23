Собрание акционеров ЗАО "Второй национальный телеканал" поддержало предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о назначении руководителем телеканала ОНТ заместителя председателя Белтелерадиокомпании Марата Маркова.

Об этом говорится в сообщении телеканала .

Марат Марков родился в 1969 году в Лунинце. Окончил военное училище, юридический факультет БГУ и Академию управления при президенте. Работал заместителем начальника идеологического управления Администрации президента, а в декабре 2011 года был назначен заместителем председателя Белтелерадиокомпании.

Предыдущим главой телеканала ОНТ был Григорий Кисель, который руководил им с момента основания в 2002 году.