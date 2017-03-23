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ОНТ возглавил бывший идеолог из Администрации Лукашенко
24.03.2017 11:33 — Новости Политики | БДГ
Собрание акционеров ЗАО "Второй национальный телеканал" поддержало предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о назначении руководителем телеканала ОНТ заместителя председателя Белтелерадиокомпании Марата Маркова.
Об этом говорится в сообщении
Марат Марков родился в 1969 году в Лунинце. Окончил военное училище, юридический факультет БГУ и Академию управления при президенте. Работал заместителем начальника идеологического управления Администрации президента, а в декабре 2011 года был назначен заместителем председателя Белтелерадиокомпании.
Предыдущим главой телеканала ОНТ был Григорий Кисель, который руководил им с момента основания в 2002 году.
Примечательно, что это не последнее назначение последних дней, когда представитель одного государственного ведомства возглавил другое. Так, немногим более недели назад в стране за пять месяцев появился уже
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Собрание акционеров ЗАО "Второй национальный телеканал" поддержало предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о назначении руководителем телеканала...
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