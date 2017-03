Министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде призвал Беларусь освободить задержанных.

«Я обеспокоен задержанием демонстрантов, журналистов и лидеров оппозиции в Беларуси. Они должны быть освобождены. Свобода собраний должна быть обеспечена», - написал он в Twitter.



Concerned about detentions of protesters, journalists, opposition leaders #Belarus . Should be released. Freedom of assembly must be ensured.