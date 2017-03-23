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Глава МИД Норвегии призвал Беларусь освободить задержанных

24.03.2017 14:56 — Новости Политики | БДГ  
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Министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде призвал Беларусь освободить задержанных.

«Я обеспокоен задержанием демонстрантов, журналистов и лидеров оппозиции в Беларуси. Они должны быть освобождены. Свобода собраний должна быть обеспечена», - написал он в Twitter.
 

22 марта с просьбой отреагировать на массовые задержания в Беларуси обратилась на сайте норвежского парламента к главе МИД вице-депутат Христианско-демократической партии Норвегии Мари Льёнес Брекке.

В своем обращении она отмечала, что 10 марта в Беларуси были задержаны и арестованы три лидера оппозиционной правоцентристской коалиции, которые участвовали в мирной демонстрации против декрета о тунеядцах. Кроме того, были задержаны и многие другие участники протестов. При этом аресты проводили люди в штатском, которые вытягивали людей из общественного транспорта и бросали в автомобили без номеров. Мари Брекке также напомнила, что Беларусь была подвержена резкой критике со стороны ОБСЕ за массовые фальсификации выборов и авторитарную власть.

«Отреагировал ли на это министр, чтобы заставить белорусские власти освободить этих и других политических заключенных, а также какие меры будет предпринимать министр иностранных дел для того, чтобы Беларусь уважала основные права человека, такие как свобода собраний и слова?» - задала вопрос вице-депутат.

Ранее в польском МИД напомнили Минску, что в 2016 году Варшава инициировала возрождение политического диалога с Беларусью, руководствуясь «сигналами белорусских властей об их намерении улушчить отношения Беларуси с ЕС».

Однако сейчас польское внешнеполитическое ведомство с тревогой отметило аресты в Беларуси активистов и журналистов. «Мы призываем к соблюдению прав человека и основных гражданских принципов», - отметили в МИД, напомнив, что ЕС приостановил санкции в отношении белорусских властей, основываясь «на положительных сигналах из Минска».

 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде призвал Беларусь освободить задержанных.

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