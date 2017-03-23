﻿ Ермошина и Ригони обсудили белорусское избирательное законодательство. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ермошина и Ригони обсудили белорусское избирательное законодательство

24.03.2017 16:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Вопросы внесения поправок в белорусского избирательное законодательство обсудили в Минске в пятницу председатель Центринбиркома Беларуси Лидия Ермошина и спецдокладчик по Беларуси Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Андреа Ригони.

Ермошина и Ригони обсудили белорусское избирательное законодательство
© Sputnik / Анна Нефедова
В Минске просят не давить на страну по вопросу отмены смертной казни

Спецдокладчик Ригони совершает визит в Минск рамках подготовки своего доклада о ситуации в Беларуси, который должен представить в ПАСЕ в конце апреля.

"Его волновала судьбы предложений ОБСЕ и ПАСЕ по совершенствованию нашего избирательного законодательства. Я его проинформировала о тех предложениях, которые мы раз разработали и представили главе государства", — сообщила Sputnik в пятницу глава ЦИК Лидия Ермошина.

По ее словам, он положительно отнесся с тому, что мы разработали эти поправки, но ему хотелось, чтобы его поставили в известность о сути этих поправок. "Он хотел бы получить информацию об этих поправках до составления отчета по Беларуси, пусть даже в устном виде",-сказала Ермошина.

Отвечая на вопрос о сроках, когда данные поправки могут поступить на рассмотрение в парламент, она отметила, что "на весенней сессии они точно не будут рассмотрены". При этом она отметила, что Ригони хорошо знаком с ситуацией в Беларуси.

"Господин Ригони наблюдал за президентскими и парламентскими выборами в Беларуси, был координатором миссии наблюдателей от ОБСЕ и ПАСЕ. Он хорошо знает ситуацию в Беларуси", — сказала Ермошина.

Кроме того, Ригони интересовался во время встрече в ЦИК интересовался, будет ли упрощена процедура регистрации политических партий, сказала Ермошина.

В Докладе ОБСЕ по итогам парламентских выборов содержится более 30 рекомендаций по демократизации процедуры избирательного процесса в Беларуси. ОБСЕ предлагает пересмотреть существующее законодательство, чтобы "обеспечить равные права для кандидатов, подлинную конкуренцию, свободное волеизъявление избирателей и целостность избирательного процесса". Также ОБСЕ предлагает избегать ненужных ограничений на формирование политических партий и организаций, а для повышения прозрачности результаты выборов должны публиковаться с разбивкой по избирательным участкам и отдельно для каждого кандидата.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спецдокладчик по Беларуси рассчитывает получить информацию о разработанных изменениях в избирательное законодательство Беларуси до окончания подготовки...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Визит Ле Пен в Россию: о санкциях, терроризме и Жанне д'Арк
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика