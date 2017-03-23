МИНСК, 24 мар — Sputnik. Вопросы внесения поправок в белорусского избирательное законодательство обсудили в Минске в пятницу председатель Центринбиркома Беларуси Лидия Ермошина и спецдокладчик по Беларуси Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Андреа Ригони.



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Спецдокладчик Ригони совершает визит в Минск рамках подготовки своего доклада о ситуации в Беларуси, который должен представить в ПАСЕ в конце апреля.

"Его волновала судьбы предложений ОБСЕ и ПАСЕ по совершенствованию нашего избирательного законодательства. Я его проинформировала о тех предложениях, которые мы раз разработали и представили главе государства", — сообщила Sputnik в пятницу глава ЦИК Лидия Ермошина.

По ее словам, он положительно отнесся с тому, что мы разработали эти поправки, но ему хотелось, чтобы его поставили в известность о сути этих поправок. "Он хотел бы получить информацию об этих поправках до составления отчета по Беларуси, пусть даже в устном виде",-сказала Ермошина.

Отвечая на вопрос о сроках, когда данные поправки могут поступить на рассмотрение в парламент, она отметила, что "на весенней сессии они точно не будут рассмотрены". При этом она отметила, что Ригони хорошо знаком с ситуацией в Беларуси.

"Господин Ригони наблюдал за президентскими и парламентскими выборами в Беларуси, был координатором миссии наблюдателей от ОБСЕ и ПАСЕ. Он хорошо знает ситуацию в Беларуси", — сказала Ермошина.

Кроме того, Ригони интересовался во время встрече в ЦИК интересовался, будет ли упрощена процедура регистрации политических партий, сказала Ермошина.

В Докладе ОБСЕ по итогам парламентских выборов содержится более 30 рекомендаций по демократизации процедуры избирательного процесса в Беларуси. ОБСЕ предлагает пересмотреть существующее законодательство, чтобы "обеспечить равные права для кандидатов, подлинную конкуренцию, свободное волеизъявление избирателей и целостность избирательного процесса". Также ОБСЕ предлагает избегать ненужных ограничений на формирование политических партий и организаций, а для повышения прозрачности результаты выборов должны публиковаться с разбивкой по избирательным участкам и отдельно для каждого кандидата.