Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Хищенко ведет активную работу в своем округе, присутствуя на различных мероприятиях, вместе с тем большое внимание уделяет рассмотрению вопросов, с которыми обращаются граждане.

И на очередном приеме в здании райисполкома 22 марта было очевидно, что проблемы людей далеко не безразличны депутату и основной принцип Анатолия Хищенко – помочь человеку, если имеется хоть малейшая возможность. Показательными в этом плане явились следующие ситуации. У жительницы аг.Кадино Т.А.Сугаковой умерла мать, не успев внести всю сумму за приватизацию жилья. Дочь и внучку по каким­то причинам в долю не включила, и теперь Тамара Аркадьевна не может вступить в наследство и завершить приватизацию.

Заместитель председателя райисполкома Николай Шепелевич высказал мнение о необходимости отрегулировать вопрос в соответствии с законодательством.

Анатолий Хищенко предложил гражданке изложить всё в письме на его имя, после чего будут

сделаны запросы в Министерство юстиции и ЖКХ. При этом поставлена цель решить вопрос положительно.

С участием отнеслись депутат Парламента и его помощник Александр Лободырёв к ситуации, в которой оказалась Т.М.Мачекина. Молодая женщина работала полеводом в ОАО «Фирма «Вейно». Заболев, была прооперирована и прошла курс реабилитации в онкологическом диспансере, где и стоит на учете. Вместе с гражданским мужем и двумя дочерьми Т.М.Мачекина живет в общежитии агрогородка Вейно, куда хотела бы устроиться вахтером.

Анатолий Хищенко пообещал обсудить варианты трудоустройства гражданки, которая по состоянию здоровья не может тяжело физически работать, с председателем райисполкома Анатолием Дутько. Депутат дал свою визитную карточку Татьяне Михайловне, в то же время поручил помощнику сообщить женщине, как только вопрос с трудоустройством решится.

В г.Могилеве по адресу ул.Народного ополчения, д.8 под балконом девяти­этажного дома уже несколько месяцев проживает никому не нужный брошенный человек преклонного возраста.

Об этом человеке мне сообщили граждане г.Могилева. Прислали видео. Также они сообщили, что он ранее работал на заводе «Строммашина» электросварщиком. Имеет пенсию по инвалидности. Но в настоящее время он лишился жилья не по собственной воле, у него украдены все документы. Соответственно он не может получать пенсию.

Прошу дать поручение компетентным органам и социальным службам города, района оказать помощь этому человеку.

В свою очередь я с 13.03.2017 г. буду находиться в городе Могилеве и непосредственно лично сам попытаюсь разобраться в этой ситуации.

Этот запрос депутата Парламента городским властям мы частично привели, чтобы стало более понятно, по какому поводу директор учреждения «Центр временного пребывания лиц без определенного места жительства» И.М.Кравцов выразил уважение Анатолию Хищенко. Ведь не каждый будет заниматься судьбой бомжа. В то же время городские службы отнеслись формально к ситуации, в которой оказался человек. Остались открытыми вопросы: «Почему участковый инспектор не обратил внимание на человека, живущего на улице под балконом дома?», «Подтверждаются ли слухи, что племянник выгнал пожилого человека из квартиры, и если это так, то какое он имел право так поступать?» и другие.

По словам Анатолия Хищенко, с подобными ситуациями он сталкивался, являясь заместителем председателя либерально­демократической партии, и теперь сам лично постарается разобраться, чтобы довести дело до конца и помочь конкретному человеку.

Этот прием был отличительным ещё и тем, что к депутату обратился уроженец Нигерии, который женился на могилевчанке и в 2006 году стал гражданином Республики Беларусь. Амос, как он себя назвал, открыл свое предприятие, и оно находилось на субподряде в ДСК, задолжавшем 170 миллионов рублей (по старым деньгам). Суд постановил, что сумма эта должна быть выплачена, но ДСК не исполняет решение суда.

Вторая часть вопроса заключалась в том, что руководитель треста 317 не возвращает оборудование, отданное ему в аренду.

После бесплодных попыток взыскать долги, Амос воспользовался советом соотечественников обратиться к Анатолию Хищенко, которым, безусловно, был услышан. Депутат подчеркнул, что между Беларусью и Нигерией налажены хорошие отношения, и не должно возникать подобных ситуаций, при которых у граждан этой страны может сложиться мнение о бесчинствах в отношении них.

Конкретно по возвращению долгов депутат Парламента пообещал побеседовать с руководителями вышеприведенных организаций, если же не будет найдено понимание, то запрос пойдет в соответствующие органы.

В тот день на приеме были ещё посетители, проблемы которых рассмотрены в узком кругу, потому мы об этом не пишем.

Учитывая актуальность вопроса по реализации Декрета №3, мы попросили Анатолия Хищенко поделиться мнением на этот счет, и вот что сказал депутат Парламента.

– Декрет должен был затронуть больше самодостаточных неработающих, то есть тех, кто не платит налоги, а зарабатывает нелегально много, но получилось, он затронул больше малоимущих людей, среди которых много свыкшихся с судьбой. Им не хватает моральных сил, чтобы изменить образ жизни и улучшить своё благосостояние. Много и несчастных, ранимых людей, которые создали свою оболочку и живут в ней. Надо им помочь. Но особенно надо помогать с трудоустройством социально опустившимся гражданам, людям предпенсионного возраста, которые по разным причинам потеряли работу.

А вот тот, кто ищет хороший доход и не трудится, – пусть заплатит сбор и живет спокойно, а не смеётся над теми, кто работает. Если же нет желания платить, тогда пусть покупает страховой полис и пользуется медицинскими услугами, когда это необходимо. Выбор у него есть.

Декрет №3 подстегнул многих задуматься о своей персоне, о своих близких. Люди юридически стали более грамотными, жизнь заставила вникать в законодательство.

Декрет №3 направлен в том числе на принцип социальной справедливости. То есть этот пример требует соучастия каждого гражданина в финансировании госрасходов.

Светлана ДЕДУШКО.

Фото Юлии МАРКОВИЧ.