МИНСК, 24 — Sputnik. Демократия не может быть установлена в обществе быстро, об этом в эфире телеканала "Беларусь-1" заявил специальный докладчик ПАСЕ Андреа Ригони.

Итальянский политик заявил, что "провел два очень насыщенных дня, как докладчик ПАСЕ я должен держать руку на пульсе той ситуации, которая складывается в вашей стране".



© Sputnik / Виктор Толочко Ермошина и Ригони обсудили белорусское избирательное законодательство

"Настало время, когда Совет Европы и Беларусь должны начать смотреть в одном направлении. Необходимо доработать определенные моменты. Мы считаем, что у Беларуси есть воля и заинтересованность продолжать диалог с Советом Европы", — высказал уверенность Ригони.

"У вашей страны есть стремление открыться европейским ценностям, но с учетом вашей культуры и традиций. Впереди длительный путь. Демократия не может быть создана быстро. Необходимо, чтобы общество было готово", — подчеркнул спецдокладчик.

Он добавил, что, будучи оптимистом, он видит положительные сигналы.

Ригони находится с визитом в Минске в рамках подготовки своего доклада о ситуации в Беларуси. Ранее он провел ряд встреч на высшем уровне с политическим руководством страны. Так в ходе встречи со спикером парламента Владимиром Андрейченко был обсужден вопрос проработки отмены смертной казни в Беларуси , а также отмечены позитивные изменения на пути решения данного вопроса.

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи со спецдокладчиком ПАСЕ особо подчеркнул, что сегодня между Беларусью и Европой нет "заборов" . В то же время он поблагодарил Ригони за позитивное видение отношений двусторонних белорусско-европейских отношений.