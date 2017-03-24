МИНСК, 25 мар – Sputnik. Экс-кандидат на выборах президента Беларуси Владимир Некляев был задержан накануне в Бресте – оппозиционного политика сняли с поезда в Бресте, когда он возвращался в республику из Польши, где принимал участие в конгрессе сейма, сейчас не известно, где находится второй представитель белорусской оппозиции, призывавший белорусов прийти на День Воли – Николай Статкевич.



© Sputnik Сергей Самохин В Бресте задержан оппозиционный политик Владимир Некляев

Оппозиционные движения в республике 25 марта – в день принятия третьей установкой грамоты Рады Белорусской Народной Республики в 1918 году – традиционно отмечают День Воли. В Минске в 2017 году запланировано проведение несанкционированной акции.

Шорец против

Власти Минска накануне сообщили, что все заявки, которые были поданы на проведение митинга, на неделе отозвали.

По словам главы Мингорисполкома Андрея Шорца, инициаторы проведения акции на День Воли сами отозвали ранее поданные документы.

Минский градоначальник также уточнил, что именно поэтому любые массовые мероприятия, состоявшиеся 25 марта в столице будут считаться незаконными .

Без Некляева

Одного из лидеров оппозиции Некляева задержали в Бресте 24 марта, когда он возвращался из Польши, где принимал участие в конгрессе, организованном сеймом.

Где в настоящее время находится политик, не известно. Правоохранительные органы республики пока не комментируют произошедшее.



© Sputnik/ Евгений Казарцев Суды над Статкевичем и Некляевым отложены из-за их неявки

Со Статкевичем?

Несанкционированное массовое мероприятие в Минске должен был возглавить еще один оппозиционный политик – Николай Статкевич. Однако также нет сведений о его местонахождении.

В четверг 23 марта Статкевич, как и Некляев, не явились в суд, где должны были рассматриваться дела об их участии в "Марше рассерженных белорусов" в Минске 17 февраля.

Судья суда Ленинского района Минска Дмитрий Остапенко заявил, что установить местонахождение Статкевича не представилось возможным, поэтому слушания перенесли.

Читайте также:

Шорец: любые митинги 25 марта являются незаконными>>