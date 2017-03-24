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Лукашенко: я думал – оппозиция успокоилась, но ничего подобного
25.03.2017 10:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мар – Sputnik. Оппозиция в Беларуси не успокоилась, хотя было такое ощущение несколько лет назад, заявил в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая с визитом Гродненскую область.
© Sputnik Иван Петров
Белорусский лидер во время общения с коллективом гродненского предприятия "Арвибелагро" ответил на вопросы рабочих, в том числе о текущей ситуации в стране.
"Кому-то хочется взорвать обстановку (в Беларуси – Sputnik) – они используют наших "отморозков". Я, честно говоря, как-то успокоился: нулевые годы, в 2005-м, 2010-м году. Думаю: ну, наверное, и они уже успокоились… А ничего подобного!" – сказал Лукашенко.
Президент также отметил, что не допустит повторения в стране украинского варианта развития событий в 2014 году.
На текущей неделе Комитет государственной безопасности возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси – по факту подготовки ряда граждан к участию в массовых беспорядках: оперативники провели по всей стране обыски – у 26 фигурантов дела было изъято холодное и огнестрельное оружие, взрывчатые вещества.
За последний месяц в Беларуси прошел ряд массовых акций против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества", оппозиция планирует также провести в Минске 25 марта не санкционированный властями митинг, посвященный Дню Воли.
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Президент заявляет, что ни в коем случае не допустит повторения в республике событий на Украине в 2014 году.
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