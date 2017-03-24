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День Воли в Минске

25.03.2017 14:00 — Новости Политики | БДГ  
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Сегодня в Минске проходит День Воли – люди отмечают годовщину объявления независимости Белорусской Народной Республики.

Обычно в этот день в Минске проходит уличное шествие и митинг. В этом году День Воли совпал с массовыми акциями протестов против декрета «о тунеядцах».

Акция была разрешена Мингорисполкомом в парке Дружбы народов в 12:00. Решение властей было объявлено вечером 24 марта, хоть по закону это должно было произойти не позднее чем за пять дней до акции.

Мингорисполком дважды отменял встречи с заявителями акции. В итоге те приняли решения снять с себя ответственность и отозвали свои заявки. Таким образом, даже акция в парке Дружбы народов будет рассматриваться как несанкционированная.

Изначальная заявка на День Воли предполагала сбор участников у здания Академии наук в 14:00 и шествие в парк Янки Купалы, где должен был пройти митинг.

Очевидцы сообщают, что автобус маршрута № 100 объезжает проспект Независимости в районе площади Калинина, где людей высаживают из общественного транспорта, и далее автобус следует без пассажиров. На трех ближайших станциях метро поезда не останавливаются. В соцсетях сообщают, что на проспекте также не останавливаются маршрутки.

В 13-30 стало известно, что задержан представитель движения «За свабоду» Денис Садовский в оргкомитете организации Дня воли, по дороге в центр Минска. На въезде в Минск задержали активиста БХД из Солигорска Владимира Шило

Тем временем в минском офисе ПЦ «Вясна», где начался обыск. Сотрудники ОМОН около часа дня выломали дверь в помещение, всех положили на пол. Напротив подъезда остановился белый автобус с большим количеством сотрудников милиции, писал сайт «Весны». На данный момент задержано 57 правозащитников.

Проходят задержания в районе Академии наук, площадь оцеплена.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске проходит День Воли – люди отмечают годовщину объявления независимости Белорусской Народной Республики.

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