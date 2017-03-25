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Евросоюз призвал Беларусь не применять силу против демонстрантов
25.03.2017 22:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мар — Sputnik. Евросоюз осудил применение белорусскими правоохранителями силы и задержания в рамках оппозиционной акции День Воли в Минске, говорится в заявлении организации.
Несанкционированные акции оппозиции
© Sputnik/ Олеся Лучанинова
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"Европейский союз внимательно следил за реакцией белорусских властей на недавние демонстрации. В последние дни мы наблюдали ежечасные сообщения о превентивных арестах и задержаниях по различным обвинениям", — отметили представители ЕС в субботу.
Организация отметила, что "такое подавление свободы выражения мнений и собраний противоречит заявленной Беларусью политике демократизации и ее международным обязательствам".
"И в преддверии, и в ходе сегодняшних событий в рамках Дня Воли, несмотря на призывы международной общественности к сдержанности, ответ правоохранительных органов был неизбирательным и неуместным", — заявили в Евросоюзе.
Согласно тексту заявления организации, "применение силы против мирных демонстрантов не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах".
Евросоюз призвал немедленно освободить всех задержанных граждан. Также в объединении напомнили, что ключом к формированию отношений между Беларусью и ЕС будут оставаться сделанные республикой шаги по соблюдению универсальных свобод, верховенства закона и прав человека.
За несколько дней до планируемых акций белорусские власти и правоохранительные органы заявили о возможных провокациях на митингах. В частности, были задержаны подозреваемые в подготовке массовых беспорядков, у которых при обысках находили предметы, похожие на оружие и взрывчатые вещества. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что в СМИ поступает "лишь малая часть информации" о том, какие провокации готовятся.
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Европейский союз негативно оценил прошедшие в субботу в Минске задержания участников несанкционированной уличной акции, посвященной Дню Воли.
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