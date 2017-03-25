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Международная реакция на силовой разгон Дня Воли

26.03.2017 10:46 — Новости Политики | БДГ  
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Международная реакция на брутальный разгон мирной акции протеста в Минске не заставила себя ждать: правозащитники, а также США и Евросоюз осудили действия белорусских властей. Акция привлекла также внимание крупнейших западных СМИ.

США требуют, чтобы в Беларуси соблюдались права человека. Так, сенатор Джон Маккейн заявил, что прошедшая  в Минске акция была проявлением демократических устремлений народа: люди и ранее тысячами выходили в разных городах страны, несмотря на репрессии и давление. Председатель Комитета Сената США по вооруженным силам потребовал, чтобы власти Беларуси немедленно освободили всех задержанных и арестованных.

«С глубокой озабоченностью» на вчерашние события отреагировало и посольство США в Беларуси. Там отметили, что задержания демострантов, журналистов и правозащитников идут вразрез с демократическими ценностями.

«США будут и далее внимательно следить за ситуацией и призывают правительство Беларуси незамедлительно освободить остальных задержанных мирных демонстрантов, правозащитников и журналистов и обеспечить право граждан на проведение мирных собраний и свободу слова в соответствии с его международными обязательствами», - говорится в сообщении.

ЕС сделал экстренное заявление по вчерашним событиям ночью. Пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич заявила, что действия властей Беларуси расцениваются как подавление свободы мнения и собраний. Поведение служб безопасности было названо «неуместным и беспорядочным». ЕС отметил также нападение на правозащитников и наблюдателей, которые находились в помещении ПЦ «Вясна».

«Мы напоминаем, что применение силы против мирных демонстрантов не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах. Все задержанные мирные граждане должны быть немедленно освобождены», - подчеркивает Кочиянчич. В заявлении также напоминается, что вопросы соблюдения в Беларуси универсальных основных свобод, верховенства закона и прав человека, будут оставаться ключом к формированию ее отношений с Евросоюзом.

В  заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС Федерики Могерини говорится о том, что «репрессии в отношении свободы слова и собраний противоречат заявленной Беларусью политике демократизации и ее международным обязательствам».

Международная правозащитная организация Amnesty International также потребовала немедленного безоговорочного освобождения всех задержанных и арестованных во время мирных протестов. В организации потребовали прекратить практику репрессий. Применение силы в отношении демонстрантов в Минске 25 марта названо «чрезмерным», так как ни одного случая применения силы со стороны протестующих замечено не было.

По данным правозащитников, на утро были установлены личности 300 задержанных накануне. Среди них - иностранные журналисты. Так, сообщается, что британца Филипа Уорвика омоновцы били по лицу, ставили в «ласточку», несколько часов держали закованным в наручники.

 
Теги: Минск
 
 
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Международная реакция на брутальный разгон мирной акции протеста в Минске не заставила себя ждать: правозащитники, а также США и Евросоюз осудили

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