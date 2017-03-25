Международная реакция на брутальный разгон мирной акции протеста в Минске не заставила себя ждать: правозащитники, а также США и Евросоюз осудили действия белорусских властей. Акция привлекла также внимание крупнейших западных СМИ.

США требуют, чтобы в Беларуси соблюдались права человека. Так, сенатор Джон Маккейн заявил, что прошедшая в Минске акция была проявлением демократических устремлений народа: люди и ранее тысячами выходили в разных городах страны, несмотря на репрессии и давление. Председатель Комитета Сената США по вооруженным силам потребовал, чтобы власти Беларуси немедленно освободили всех задержанных и арестованных.

«С глубокой озабоченностью» на вчерашние события отреагировало и посольство США в Беларуси. Там отметили, что задержания демострантов, журналистов и правозащитников идут вразрез с демократическими ценностями.

«США будут и далее внимательно следить за ситуацией и призывают правительство Беларуси незамедлительно освободить остальных задержанных мирных демонстрантов, правозащитников и журналистов и обеспечить право граждан на проведение мирных собраний и свободу слова в соответствии с его международными обязательствами», - говорится в сообщении.

ЕС сделал экстренное заявление по вчерашним событиям ночью. Пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич заявила, что действия властей Беларуси расцениваются как подавление свободы мнения и собраний. Поведение служб безопасности было названо «неуместным и беспорядочным». ЕС отметил также нападение на правозащитников и наблюдателей, которые находились в помещении ПЦ «Вясна».

«Мы напоминаем, что применение силы против мирных демонстрантов не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах. Все задержанные мирные граждане должны быть немедленно освобождены», - подчеркивает Кочиянчич. В заявлении также напоминается, что вопросы соблюдения в Беларуси универсальных основных свобод, верховенства закона и прав человека, будут оставаться ключом к формированию ее отношений с Евросоюзом.

В заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС Федерики Могерини говорится о том, что «репрессии в отношении свободы слова и собраний противоречат заявленной Беларусью политике демократизации и ее международным обязательствам».

Международная правозащитная организация Amnesty International также потребовала немедленного безоговорочного освобождения всех задержанных и арестованных во время мирных протестов. В организации потребовали прекратить практику репрессий. Применение силы в отношении демонстрантов в Минске 25 марта названо «чрезмерным», так как ни одного случая применения силы со стороны протестующих замечено не было.