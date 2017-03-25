МИНСК, 26 мар — Sputnik. США ввели санкции против восьми российских компаний в связи с законом Штатов о нераспространении, который касается Северной Кореи, Ирана и Сирии, сообщил госдепартамент США.



© Sputnik / Виктор Толочко МИД о продлении оружейного эмбарго: санкции контрпродуктивны

Санкции введены в отношении компании "Росборонэкспорт", объединения "Авиаэкспорт", НПО "Конструкторское бюро машиностроения" и "Базальт", Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала Бугаева, Уральский тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина, 150-й Авиационно-ремонтный завод.

По информации Госдепа, санкции были введены в результате регулярной оценки действий согласно американскому законодательству.

Также подчеркивается, что санкции никак не связаны с экономическими ограничениями, которые были введены в 2014 году в связи с присоединением Россией Крыма.

В свою очередь в компании "Ростех" агентству РИА Новости подчеркнули, что санкции только помогут развитию новых технологий в России.

"Мы давно живем в режиме санкций, они давно стали для нас скорее дополнительным импульсом к развитию целого ряда новых технологий, выходу на новые рынки", — цитирует агентство заявление корпорации.