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США ввели санкции против восьми российских компаний

26.03.2017 10:40 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мар — Sputnik. США ввели санкции против восьми российских компаний в связи с законом Штатов о нераспространении, который касается Северной Кореи, Ирана и Сирии, сообщил госдепартамент США.

США ввели санкции против восьми российских компаний
© Sputnik / Виктор Толочко
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Санкции введены в отношении компании "Росборонэкспорт", объединения "Авиаэкспорт", НПО "Конструкторское бюро машиностроения" и "Базальт", Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала Бугаева, Уральский тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина, 150-й Авиационно-ремонтный завод.

По информации Госдепа, санкции были введены в результате регулярной оценки действий согласно американскому законодательству.

Также подчеркивается, что санкции никак не связаны с экономическими ограничениями, которые были введены в 2014 году в связи с присоединением Россией Крыма.

В свою очередь в компании "Ростех" агентству РИА Новости подчеркнули, что санкции только помогут развитию новых технологий в России.

"Мы давно живем в режиме санкций, они давно стали для нас скорее дополнительным импульсом к развитию целого ряда новых технологий, выходу на новые рынки", — цитирует агентство заявление корпорации.

 
Теги: Минск
 
 
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Представители "Ростеха" в свою очередь отметили, что новые санкции только подтолкнут российские компании к созданию новых технологий.

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