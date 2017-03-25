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США ввели санкции против восьми российских компаний
26.03.2017 10:40 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мар — Sputnik. США ввели санкции против восьми российских компаний в связи с законом Штатов о нераспространении, который касается Северной Кореи, Ирана и Сирии, сообщил госдепартамент США.
© Sputnik / Виктор Толочко
Санкции введены в отношении компании "Росборонэкспорт", объединения "Авиаэкспорт", НПО "Конструкторское бюро машиностроения" и "Базальт", Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала Бугаева, Уральский тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина, 150-й Авиационно-ремонтный завод.
По информации Госдепа, санкции были введены в результате регулярной оценки действий согласно американскому законодательству.
Также подчеркивается, что санкции никак не связаны с экономическими ограничениями, которые были введены в 2014 году в связи с присоединением Россией Крыма.
В свою очередь в компании "Ростех" агентству РИА Новости подчеркнули, что санкции только помогут развитию новых технологий в России.
"Мы давно живем в режиме санкций, они давно стали для нас скорее дополнительным импульсом к развитию целого ряда новых технологий, выходу на новые рынки", — цитирует агентство заявление корпорации.
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Представители "Ростеха" в свою очередь отметили, что новые санкции только подтолкнут российские компании к созданию новых технологий.
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