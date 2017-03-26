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МИД: разрешенные акции на День Воли европолитики "не заметили"

27.03.2017 08:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар – Sputnik. Европейские политики, критикующие действия правоохранителей на День Воли в Минске, не заметили, что разрешенные массовые акции в других городах Беларуси прошли без инцидентов, заявил пресс-секретарь МИД республики Дмитрий Мирончик.

МИД: разрешенные акции на День Воли европолитики "не заметили"
© Sputnik / Виктор Толочко
МИД Беларуси: действия правоохранителей 25 марта абсолютно адекватны

В ЕС после Дня Воли в республике 25 марта выразили обеспокоенность многочисленными задержаниями демонстрантов в столице республики, а также обысками в незарегистрированном правозащитном центре "Весна". Европейская внешнеполитическая служба призвала белорусские власти к уважению прав и свобод белорусов, приходящих на мирные акции.

"Наверное, проще по привычке "под микроскопом" рассматривать Беларусь и не замечать при этом, что санкционированные акции в ряде городов нашей страны в тот же день (25 марта – Sputnik) прошли без каких-либо инцидентов", – завил Мирончик.

Он также подчеркнул, что европейские политики должны были также обратить внимание на многочисленные задержания в ряде столиц ЕС накануне празднования юбилея Римского договора, когда при разгоне демонстраций применялись водометы, газ и другие спецсредства. 

По словам Мирончика, несмотря на такую реакцию ЕС на события в Беларуси, республика будет продолжать диалог с Евросоюзом.

В День Воли, который оппозиционно настроенные граждане ежегодно отмечают 25 марта, в Минске и других городах страны прошли уличные акции оппозиции. В белорусской столице марш не был санкционирован властями, в связи с чем большое количество граждан было задержано ОМОНом и доставлено в городские отделения милиции. Выпускать демонстрантов начали к вечеру субботы, проверив документы и сняв отпечатки пальцев.

 
Теги: Минск
 
 
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В белорусском внешнеполитическом ведомстве заявляют, что взаимодействие с ЕС будет продолжено, несмотря на негатив после Дня Воли.

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