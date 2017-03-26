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МИД объяснил ЕС и США, почему нужно было разгонять День Воли

27.03.2017 09:26 — Новости Политики | БДГ  
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Министерство иностранных дел Беларуси попыталось объяснить странам Запада, выразившим свою обеспокоенность событиями в стране, почему акцию на День Воли не только можно, но и нужно было разгонять.

Во-первых, отметил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, акцию 25 марта назвать мирной язык не поворачивается, поскольку к месту мероприятия подвозили «коктейли Молотова», подгоняли автомобили с оружием и подключали анархистов.

Во-вторых, по его словам, после недавних терактов исламистов в Лондоне, Берлине, Париже, Брюсселе, Ницце власти Беларуси решили «действовать на упреждение, а не «разгребать» последствия», чтобы обеспечить безопасность граждан и не допустить кровопролития.

Кроме того, сказал Мирончик, акция носила несанкционированный характер, а действия правоохранительных структур были абсолютно адекватными, газ и спецсредства не применялись, как в ходе разгона протестов накануне празднования юбилея Римского договора в ЕС.

В этой связи представитель МИД призвал не рассматривать Беларусь под «микроскопом» и заявил о необходимости продолжать диалог и взаимодействие «в целях лучшего понимания позиций друг друга».

Напомним, что международная реакция на брутальный разгон мирной акции протеста в Минске не заставила себя ждать: правозащитники, а также США и Евросоюз осудили действия белорусских властей. Акция привлекла также внимание крупнейших западных СМИ. Все сообщается о примерно 700 задержанных, из которых около 100 предстанут перед судом.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство иностранных дел Беларуси попыталось объяснить странам Запада, выразившим свою обеспокоенность событиями в стране, почему акцию на День Воли не...

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