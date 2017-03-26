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МИД объяснил ЕС и США, почему нужно было разгонять День Воли
27.03.2017 09:26 — Новости Политики | БДГ
Министерство иностранных дел Беларуси попыталось объяснить странам Запада, выразившим свою обеспокоенность событиями в стране, почему акцию на День Воли не только можно, но и нужно было разгонять.
Во-первых,
Во-вторых, по его словам, после недавних терактов исламистов в Лондоне, Берлине, Париже, Брюсселе, Ницце власти Беларуси решили «действовать на упреждение, а не «разгребать» последствия», чтобы обеспечить безопасность граждан и не допустить кровопролития.
Кроме того, сказал Мирончик, акция
В этой связи представитель МИД призвал не рассматривать Беларусь под «микроскопом» и заявил о необходимости продолжать диалог и взаимодействие «в целях лучшего понимания позиций друг друга».
Напомним, что международная реакция на
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Министерство иностранных дел Беларуси попыталось объяснить странам Запада, выразившим свою обеспокоенность событиями в стране, почему акцию на День Воли не...
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