Министерство иностранных дел Беларуси попыталось объяснить странам Запада, выразившим свою обеспокоенность событиями в стране, почему акцию на День Воли не только можно, но и нужно было разгонять.

Во-первых, отметил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, акцию 25 марта назвать мирной язык не поворачивается, поскольку к месту мероприятия подвозили «коктейли Молотова», подгоняли автомобили с оружием и подключали анархистов.

Во-вторых, по его словам, после недавних терактов исламистов в Лондоне, Берлине, Париже, Брюсселе, Ницце власти Беларуси решили «действовать на упреждение, а не «разгребать» последствия», чтобы обеспечить безопасность граждан и не допустить кровопролития.

Кроме того, сказал Мирончик, акция носила несанкционированный характер , а действия правоохранительных структур были абсолютно адекватными, газ и спецсредства не применялись, как в ходе разгона протестов накануне празднования юбилея Римского договора в ЕС.

В этой связи представитель МИД призвал не рассматривать Беларусь под «микроскопом» и заявил о необходимости продолжать диалог и взаимодействие «в целях лучшего понимания позиций друг друга».