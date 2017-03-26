МИНСК, 27 мар — Sputnik. Будущее Евросоюза после Brexit обсудили лидеры объединения на прошедшем в субботу неформальном саммите, приуроченном к 60-летнему юбилею подписания Римского договора.

Римский договор был подписан в 1957 году ФРГ, Францией, Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. Документ стал основой создания зоны свободной торговли в Европе и является основой последующей интеграции Евросоюза.

Саммит на фоне митингов

Неформальная встреча европейских лидеров проходила в Риме, где в тот же день состоялись сразу шесть крупных манифестаций. На улицы итальянской столицы вышли не только сторонники, но и противники Евросоюза.



© REUTERS Alessandro Bianchi Протесты в Риме во время саммита глав Евросоюза

Из-за угрозы массовых беспорядков на шествиях меры предосторожности в Риме были усилены. Были также и задержания: более 120 участников митингов были доставлены в полицейские участки для установления личности и проверки на предмет участия в преступлениях.

Отсутствие Великобритании

Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на саммите в Риме не было — королевство готовится к запуску механизма выхода из Евросоюза, так называемому Brexit. Многие европейские лидеры обсуждали в Риме судьбу объединения после того, как его покинет Британия.

По мнению премьера Чехии Богуслова Соботки, в ближайшее время Евросоюзу необходимо стремиться к еще большему единству и солидарности между странами-участниками.

"Европа сейчас имеет реальные шансы (для перемен), которые не смеет упустить. Для усиления интеграции нам необходимо достичь взаимопонимания на основе политического диалога", — заявил Соботка.

Чешский премьер добавил: саммит "создал возможность для возвращения симпатий" к проекту Евросоюза со стороны жителей объединения.

Юнкер: мы справимся только вместе

Выступая в Риме, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер напомнил об истории создания ЕС и о том, что объединение смогло укрепить Европу, истощенную двумя мировыми войнами XX столетия.

"Именно они — это боевое поколение наших отцов и дедов — превратили крик "никогда снова войны" в амбициозный политический проект, который изменил наши жизни к лучшему с того дня и далее", — заявил глава Еврокомиссии.

По мнению Юнкера, "как бы ни были сложны наши (ЕС — Sputnik) проблемы сегодня, они никоим образом не сопоставимы с теми, с которыми сталкивались наши отцы-основатели". Политик призвал стать Европу более единой — он уверен, что только тогда объединение сможет преодолеть все трудности.

Меркель: пойдем в одном направлении, но на разных скоростях

Канцлер Германии Ангела Меркель в комментарии об участии в саммите поделилась своим видением развития Евросоюза.

"Мы договорились, что необходимо обеспечить работой больше граждан, прежде всего, молодых людей. Мы должны делать это вместе, возможно, на разных скоростях. Но обязательно надо идти вместе и в одном и том же направлении", — сказала Меркель журналистам.

Меркель добавила, что о некоторых ценностях Европе нельзя забывать. В то же время канцлер признала: не всем руководителям стран — членов ЕС удавалось выполнять свои обещания. Признала она и то, что не все удалось сделать в союзе хорошо.

Главными проблемами на пути развития ЕС, полагает Меркель, являются миграционный кризис, а также сложности функционирования банковской сферы и общей валюты евро.

Ле Пен: Евросоюз исчезнет

Как заявила в воскресенье на митинге своих сторонников лидер французской партии "Национальный фронт" и одна из фаворитов президентской гонки Мари Ле Пен, Евросоюз вскоре обязательно прекратит свое существование.

"Европейский союз умрет, потому что люди больше не хотят этого", — заявила Ле Пен.

По мнению политика, "самонадеянные и гегемонистские империи обречены на гибель".

Мари Ле Пен известна своей антиглобалистской позицией — политик не раз выступала с резкой критикой объединения и его политики во всех вопросах: от миграционного и до аспекта санкций. Приветствовала она и решение Великобритании о выходе из ЕС.

Итоги саммита

По итогам встречи политиков в Риме был подписан документ с намерениями дальнейшего развития Евросоюза — страны пообещали и дальше работать "по римской повестке".

Итоги саммита

Для дальнейшего развития ЕС были выбраны четыре основных принципа:

безопасная,

процветающая и устойчивая,

социальная,

более сильная на мировой сцене Европа.