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Спецдокладчик ПАСЕ: задержания в Беларуси вызывают тревогу

27.03.2017 16:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар – Sputnik. Задержания на акциях протеста в Беларуси вызывают тревогу, говорится в заявлении спецдокладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреа Ригони.

Спецдокладчик ПАСЕ: задержания в Беларуси вызывают тревогу
© Sputnik / Виктор Толочко
Суды начали давать сутки задержанным на Дне Воли в Минске

Несанкционированные акции ко Дню Воли прошли на выходных в Беларуси и завершились задержанием ряда демонстрантов. Часть задержанных отпустили уже в выходные, некоторые же предстали перед судом в понедельник.

"Использование административных задержаний вызывает тревогу, и особую тревогу в это время сближения между Беларусью и нашей ассамблеей", – заявил Ригони.

По словам дипломата, необходимо избежать того, чтобы задержанные на акции стали "политическими заключенными".

"Заполнение тюрем – не решение вопросов критики и инакомыслия, и это может только отдалить страну от европейских стандартов уважения свободы выражения мнений, собраний и прав человека", – отметил Ригони.

Ригони находился с визитом в Беларуси 23-25 марта. Предполагается, что в апреле он представит доклад о положении дел в Беларуси. 

За несколько дней до планируемых акций белорусские власти и правоохранительные органы Беларуси заявляли о возможных провокациях на митингах. В частности, были задержаны подозреваемые в подготовке массовых беспорядков, у которых при обысках находили оружие и зажигательные смеси. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что в СМИ поступает "лишь толика информации" о том, какие провокации готовятся.

Задержания на Дне Воли уже осудили представители Евросоюза, США, а также Великобритании, Польши и ряда иных государств.

 
Теги: Минск
 
 
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Андреа Ригони покинул Беларусь в день проведения несанкционированных акций ко Дню Воли.

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