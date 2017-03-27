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До 25 суток ареста и штрафы до 1000 долларов: в Минске судили за День Воли

28.03.2017 11:17 — Новости Политики | БДГ  
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27 марта районные суды Минска вынесли почти 130 административных приговоров задержанным участникам Дня Воли 25 марта и акции протеста 26 марта.

Среди них около 50 человек были приговорены к административным арестам на различные сроки, в том числе политик Алесь Логвинец (10 суток), директор «Арт-Сядзібы» Павел Белоус (15 суток), журналисты Роман Протасевич (15), Марина Костылянченко (15), Александр Борозенко (15), Денис Ивашин (5), общественные активистки Ольга Николайчик и Наталья Бордак (по 10 суток). Также среди осужденных гражданин Украины Руслан Терещенко (15 суток) и двое граждан Росси – Алексей Полихович (12 суток) и Ольга Рощина (13 суток), сообщает «Вясна».

К самым большим арестам приговорены активисты Леонид Кулаков (25 суток) и Дмитрий Захаревич (20 суток).

Все остальные были приговорены к штрафам. Наибольший штраф получил один из заявителей акции 25 марта, ответственный секретарь Белорусской христианской демократии Денис Садовский – 80 базовых величин, или около 980 долларов.

В основном активистов судили за мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП), неподчинение требованиям сотрудника милиции (ст. 23.4) и нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий (ст. 23.34).

Напомним, что 25 марта власти организовали брутальный разгон мирной акции протеста в Минске.  Всего сообщается о примерно 700 задержанных, из которых около 100 предстанут перед судом. Международная реакция на это не заставила себя ждать: правозащитники, а также США и Евросоюз осудили действия белорусских властей. Акция привлекла также внимание крупнейших западных СМИ.

Между тем Министерство иностранных дел Беларуси попыталось объяснить странам Запада, выразившим свою обеспокоенность событиями в стране, почему акцию на День Воли не только можно, но и нужно было разгонять.

Католический митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич призвал власти Беларуси и оппозицию к диалогу.

 
Теги: Минск
 
 
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27 марта районные суды Минска вынесли почти 130 административных приговоров задержанным участникам Дня Воли 25 марта и акции протеста 26 марта.

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