МИНСК, 28 мар — Sputnik. Армения и Азербайджан должны сами, не прибегая к услугам посредников, решить проблему Нагорного Карабаха, и сейчас сложились подходящие условия для этого, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.

Во вторник глава государства встретился с послом Армении в Беларуси Арменом Хачатряном по случаю завершения его дипломатической миссии в республике.

"Наша позиция однозначная — Армения и Азербайджан без всяких посредников, вот это мое личное мнение — не надо этих посредников, ни сильных, ни слабых, должны сесть за стол и решить проблему. Если они захотят кого-то в гаранты взять, они вдвоем пусть определяться. Сегодня есть такой момент, чтобы решить этот вопрос", — сказал президент. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Лукашенко отметил, что президенты Армении и Азербайджана часто спрашивают его мнение по вопросу Нагорного Карабаха. "Это не наш вопрос, это не мой вопрос. Нам там делать нечего", — сказал он.

В то же время белорусский президент подчеркнул, что всегда придерживался мнения о том, что люди должны жить достойно, иметь гарантии мира и спокойствия. "Не верю, что сегодня в Нагорном Карабахе люди живут хорошо и достойно. Какое это достойно, если ты каждый день чувствуешь, что тебе на голову что-то может свалиться и у тебя жизнь может закончиться", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что для политиков главным должны являться люди.

"Нельзя в политике разыгрывать эту карту, когда гибнут люди и бедствуют люди. Вот это наша непреклонная позиция по всем конфликтным точкам в мире. Будь то Украина, будь то Нагорный Карабах, Приднестровье и так далее", — сказал белорусский президент.