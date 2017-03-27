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Лукашенко: мы с Путиным – братья и решим проблемы вдвоем

28.03.2017 13:22 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о сложившихся у него добрых и братских отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным и подчеркивает, что Минск и Москва сами, без посредников, решат все проблемы.

Лукашенко: мы с Путиным – братья и решим проблемы вдвоем
© Sputnik / Виктор Толочко
Кремль: сроки встречи Путина и Лукашенко пока не определены

Нефтегазовый спор между Минском и Москвой продолжается уже более года. На фоне газового долга Беларуси РФ ограничила поставки нефти в республику. Кроме того, МВД проводит доследственные проверки в отношении чиновников Россельхознадзора, которых подозревают в умышленной порче имиджа белорусских предприятий и нанесении им ущерба.

"Ненавижу посредников. Потому что они вокруг Беларуси, сколько я президентом, столько и ходят – то миротворцы, то посредники, то с Евросоюзом, то еще с кем-то. Да мы без посредников разберемся с Евросоюзом, с другими государствами и так далее", – заявил Лукашенко во вторник, встречаясь с послом Армении в Беларуси Арменом Хачатряном по случаю завершения его дипломатической миссии в республике.

Глава государства также отметил, что сейчас уже начинают говорить о том, что посредники нужны и для президентов Беларуси и России.

"Успокойтесь – у нас с Владимиром Владимировичем блестящие отношения. Блестящие. И подберем время, встретимся", – сказал белорусский лидер, слова которого цитирует его пресс-служба.

"Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего. Я ему как-то публично сказал – может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят", – подчеркнул он.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства предлагает не беспокоиться относительно проблем в белорусско-российских отношениях и неопределенности по срокам его встречи с президентом РФ.

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