МИНСК, 28 мар — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 30 марта в Москве встретится с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Там проинформировали, что главы правительств Беларуси и России намерены обсудить "актуальные вопросы взаимодействия как в двустороннем формате, так и в интеграционных объединениях".

Премьерам есть о чем поговорить

Именно вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства и в рамках ЕАЭС стали поводом для жесткой полемики на саммите глав правительств Евразийского союза в Бишкеке.

"Проблемы в двусторонних отношениях фундаментально влияют на наше участие в многосторонних интеграционных процессах", — сказал Кобяков на саммите. Белорусский премьер подчеркнул: в Беларуси считают, что белорусско-российские соглашения не исполняются.

Глава правительства отметил, что Беларусь выражает крайнюю озабоченность в связи с тем, что нефтегазовый спор с РФ до сих пор не урегулирован, двусторонние и многосторонние условия поставок энергоносителей не выполняются, а Евразийская экономическая комиссия на этом фоне бездействует. Он обратил внимание, что в Беларуси не разделяют двустороннюю и интеграционную тематику, а напротив, тесно увязывают их друг с другом.

В ответ на это глава российского правительства заметил, что Минску следует помнить: именно благодаря членству в ЕАЭС республика имеет не европейские, а более низкие цены на газ.

"Давайте прямо, без обиняков, если бы некоторые страны, присутствующие здесь, не входили в состав нашего Союза, или вышли бы из него, они покупали бы сейчас газ по европейским ценам… И не надо ничего доказывать и упражняться в подсчетах, все было бы гораздо дороже", — сказал Медведев.

Российский премьер подчеркнул, что об этом надо помнить, когда принимаются решения, которые блокируют или тормозят интеграцию. "Здесь никто никого насильно не держит", — сказал Медведев.

Проблемы не только с нефтью и газом

По возвращении главы правительства в Минск пресс-служба Совета министров республики дала большое официальное сообщение, в котором, помимо нефтегазового спора, рассказала и о других спорных моментах отношений между Минском и Москвой.

Как говорилось в сообщении, Кобяков констатирует, что барьеры, ограничения и изъятия в торговле не снимаются, а только усугубляются.

Вместо постепенного сближения газовых цен, напротив, происходит все большее расхождение.

Глава белорусского правительства также обратил внимание, что не реализована белорусская инициатива в выработки механизма функционирования ЕАЭС в условиях применения одним из государств-членов односторонних мер защиты рынка в отношении других государств.

Нефтегазовый спор между Минском и Москвой продолжается уже более года. На фоне газового долга Беларуси РФ ограничила поставки нефти в республику. Кроме того, МВД проводит доследственные проверки в отношении чиновников Россельхознадзора, которых подозревают в умышленной порче имиджа белорусских предприятий и нанесении им ущерба.

Дата ВГС все еще не определена

Ранее белорусская сторона заявляла, что компромисс по нефтегазовому спору найден, дело лишь за некими политическими шагами на высшем государственном уровне.

Очевидно, что такие шаги могут быть сделаны только на встрече президентов Беларуси и РФ. Однако, по данным МИД Беларуси, дата встречи лидеров двух стран еще не определена, как не определена и дата проведения Высшего Госсовета Союзного государства.

Между тем, во вторник тему встречи с Путиным неожиданно затронул сам белорусский президент.

Встречаясь в Минске с послом Армении в Беларуси, Лукашенко заявил о сложившихся у него добрых и братских отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным и подчеркнул, что Минск и Москва сами, без посредников, решат все проблемы.

"Ненавижу посредников. Потому что они вокруг Беларуси, сколько я президентом, столько и ходят — то миротворцы, то посредники, то с Евросоюзом, то еще с кем-то. Да мы без посредников разберемся с Евросоюзом, с другими государствами и так далее", — заявил Лукашенко.

Глава государства также отметил, что сейчас уже начинают говорить о том, что посредники нужны и для президентов Беларуси и России. "Успокойтесь — у нас с Владимиром Владимировичем блестящие отношения. Блестящие. И подберем время, встретимся", — сказал белорусский лидер, слова которого цитирует его пресс-служба. "Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего. Я ему как-то публично сказал — может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят", — подчеркнул он.