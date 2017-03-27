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ЕС осудил первый смертный приговор 2017 года в Беларуси
28.03.2017 17:18 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мар – Sputnik. Европейский союз вновь призывает Беларусь ввести мораторий на исполнение смертных приговоров в республике, говорится в заявлении Представительства ЕС в стране, опубликованном по факту вынесения решения суда по делу убийцы двух человек Алексея Михалени.
© Sputnik/ Мария Амелина
Первый смертный приговор 2017 года в Беларуси вынес Гомельский областной суд 17 марта: 33-летний житель Наровли Михаленя
"Приговор Михалене противоречит обязательству, взятому на себя властями, рассмотреть вопрос введения моратория на применение смертной казни", – говорится в заявлении Представительства.
Там также отмечается, что мужчина совершил тяжкое преступление, и в ЕС выражают глубокие соболезнования родным и близким жертв, но Евросоюз выступает против смертной казни во всех случаях, без исключений, поскольку она не может служить сдерживающим фактором для преступников.
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В Евросоюзе снова напомнили республике, что белорусские власти обещали рассмотреть вопрос о введении моратория на высшую меру наказания.
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