Президент Беларуси Александр Лукашенко ненавидит посредников, если речь идет о Беларуси, но сам бы не прочь побыть в такой роли для других стран. Об этом он говорил 28 марта на встрече с послом Армении Арменом Хачатряном по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси.

В частности, во время разговора он поднял тему Нагорного Карабаха – спорной территории между Арменией и Азербайджаном. «Прямо вам скажу - это не наш вопрос, это не мой вопрос. Нам там делать нечего. Есть стороны конфликтующие, которые должны в этом разобраться», - отметил он, подчеркнув, что его позиция состоит в том, что люди должны жить достойно, сообщили в Администрации президента .

При этом, по его словам, люди в Нагорном Карабахе сегодня не живут хорошо и достойно, поскольку «тебе на голову что-то может свалиться и у тебя жизнь может закончиться». «Поэтому наша позиция однозначная - Армения и Азербайджан без всяких посредников, вот это мое личное мнение - не надо этих посредников, ни сильных, ни слабых, должны сесть за стол и решить проблему. Если они захотят кого-то в гаранты взять, они вдвоем пусть определяться. Сегодня есть такой момент, чтобы решить этот вопрос», - сказал он, отметив, что ненавидит посредников.

«Ненавижу посредников. Потому что они вокруг Беларуси, сколько я Президентом, столько и ходят - то миротворцы, то посредники, то с Евросоюзом, то еще с кем-то. Да мы без посредников разберемся с Евросоюзом, с другими государствами и так далее. Сегодня уже про Россию говорят, что посредники там нужны между Путиным и Лукашенко . Да успокойтесь - у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие. И подберем время, встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент также прокомментировал экстрадицию из Беларуси российско-израильского блогера Александра Лапшина, против чего выступали в Армении. «При чем тут Армения? Да Армения мне про Лапшина никогда ничего не говорила. Был объявлен в розыск одной страной - Азербайджаном. Когда его здесь задержали, я думаю, ну зачем его здесь задержали? Пускай бы он ехал куда угодно. Вот на свою голову проблемы, если уж откровенно говорить. Но задержали. Интерпол знал. Мы сообщили как положено, как законопослушные. Кому мы должны были его передать? Передать тому, кто объявил его в розыск», - заявил он.

Глава государства отметил, что блогера «не хотел никто забирать» из стран, гражданином которых он является, а «потом уже начали разыгрывать эту карту». По его словам, и Азербайджан, и Армения близки Беларуси, и Минск с ними «ссориться или ругаться» не должен. «Может быть, мы Азербайджану и Армении когда-нибудь пригодимся. Не посредниками. Но вот когда-нибудь пригодимся. Поэтому, зачем мне лезть далеко туда, куда меня не просят. Это такая позиция, исходя из мудрости и белорусского народа, и армянского», - сказал он.