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Лукашенко: ненавижу посредников
28.03.2017 17:18 — Новости Политики | БДГ
Президент Беларуси Александр Лукашенко ненавидит посредников, если речь идет о Беларуси, но сам бы не прочь побыть в такой роли для других стран. Об этом он говорил 28 марта на встрече с послом Армении Арменом Хачатряном по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси.
В частности, во время разговора он поднял тему Нагорного Карабаха – спорной территории между Арменией и Азербайджаном. «Прямо вам скажу - это не наш вопрос, это не мой вопрос. Нам там делать нечего. Есть стороны конфликтующие, которые должны в этом разобраться», - отметил он, подчеркнув, что его позиция состоит в том, что люди должны жить достойно, сообщили в
При этом, по его словам, люди в Нагорном Карабахе сегодня не живут хорошо и достойно, поскольку «тебе на голову что-то может свалиться и у тебя жизнь может закончиться». «Поэтому наша позиция однозначная - Армения и Азербайджан без всяких посредников, вот это мое личное мнение - не надо этих посредников, ни сильных, ни слабых, должны сесть за стол и решить проблему. Если они захотят кого-то в гаранты взять, они вдвоем пусть определяться. Сегодня есть такой момент, чтобы решить этот вопрос», - сказал он, отметив, что ненавидит посредников.
«Ненавижу посредников. Потому что они вокруг Беларуси, сколько я Президентом, столько и ходят - то миротворцы, то посредники, то с Евросоюзом, то еще с кем-то. Да мы без посредников разберемся с Евросоюзом, с другими государствами и так далее. Сегодня уже про Россию говорят, что посредники там
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Глава государства отметил, что блогера «не хотел никто забирать» из стран, гражданином которых он является, а «потом уже начали разыгрывать эту карту». По его словам, и Азербайджан, и Армения близки Беларуси, и Минск с ними «ссориться или ругаться» не должен. «Может быть, мы Азербайджану и Армении когда-нибудь пригодимся. Не посредниками. Но вот когда-нибудь пригодимся. Поэтому, зачем мне лезть далеко туда, куда меня не просят. Это такая позиция, исходя из мудрости и белорусского народа, и армянского», - сказал он.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко ненавидит посредников, если речь идет о Беларуси, но сам бы не прочь побыть в такой роли для других стран.
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