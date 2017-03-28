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Мэй подписала письмо в ЕС о начале запуска Brexit: что дальше

29.03.2017 08:26 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар — Sputnik. Даунинг-Стрит опубликовал фотографию, на которой запечатлено, как премьер-министр Великобритании Мэй подписывает письмо, уведомляющее Брюссель о начале запуска процедуры Brexit.

Таким образом формально запущена процедура выхода страны из Евросоюза. 

Газета Sun пишет, что Мэй подписала историческое письмо, после которого пути назад уже не будет.

​"Когда я в следующие месяцы буду сидеть за столом переговоров, я буду представлять интересы каждого, кто живет в Британии, — юных и пожилых, богатых и бедных <…> и, конечно, тех граждан ЕС, для которых наша страна стала домом", — приводит газета Monde выдержку из речи, подготовленной Мэй для выступления в парламенте в среду.  

Как отмечает газета Financial Times, письмо будет передано главе Евросовета Дональду Туску лично постпредом Британии Тимом Барроу в среду в районе 12:30 (14:30 по минскому времени).

Цена за выход

Brexit обойдется Великобритании в 50-60 миллиардов евро, которые Лондон должен будет выплатить Евросоюзу по ранее заключенным соглашениям. Эта сумма включает в себя многолетние обязательства Великобритании.

Как отметили высокопоставленные источники в ЕС, вопрос о выплате Лондоном десятков миллиардов евро будет одним из первых в повестке переговоров с правительством Терезы Мэй после начала процесса выхода страны из Евросоюза, которое запланировано на март 2017 года.

Что дальше

Глава Евросовета Дональд Туск представит в течение 48 часов после запуска процедуры выхода Великобритании из ЕС по статье 50 проект рекомендаций по Brexit, об этом говорится в его "Твиттере".

"В течение 48 часов после запуска статьи 50 Великобританией я представлю 27 странам Евросоюза проект принципов по Brexit", — написал он в своем "Твиттере".

​Главы остальных государств, входящих в Евросоюз, намерены обсудить вопрос о выходе Великобритании из ЕС на внеочередной встрече, предварительно запланированной на 6 апреля.

Brexit не ослабит Евросоюз

Напомним, что Великобритания стала членом Европейского экономического сообщества с 1 января 1973 года, а в 1992 году подписала Маастрихтский договор и стала членом Европейского союза.

Brexit zaczal tez wyjscia linii lotniczych z siedziba w UK i negocjacje co to konkretnie oznacza dla pasazerow no i dla Heathrow.

​Великобритания не была полностью интегрирована в ЕС, отметил в интервью Sputnik Грузия политолог Ника Читадзе.

И действительно, с первых лет пребывания в ЕС Великобритания стремилась сохранить максимально возможную самостоятельность в значимых экономических и политических вопросах. В частности, страна не присоединилась к важнейшим интеграционным проектам: Шенгенскому соглашению (1995) об отмене визового контроля на общих границах и введению единой европейской валюты — евро (1999). В марте 2012 года Лондон на саммите ЕС отказался подписать так называемый Бюджетный пакт, пролоббированный Берлином и Парижем и вводивший строгие правила финансовой дисциплины.

По мнению Читадзе, процедура выхода из состава союза растянется на пару лет. И, вопреки опасениям многих экспертов, "развод" Соединенного Королевства с ЕС не станет прецедентом для других стран европейского сообщества.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Мэй уже объявила о том, что намерена пойти по пути "жесткого" Brexit и покинуть не только Евросоюз, но и европейский общий рынок и таможенный союз.

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