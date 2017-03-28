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Данкверт ответил на вопросы белорусской прокуратуры
29.03.2017 09:53 — Новости Политики | БДГ
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт направил в российскую Генпрокуратуру ответы на вопросы Генпрокуратуры белорусской, поскольку именно в такой форме проходит их общение.
По словам пресс-секретаря ведомства Юлии Мелано, в Россельхознадзор поступили вопросы о причинах запрета поставок мясных и молочных продуктов с ряда белорусских предприятий, передают
В ответе перечислены все случаи и основания для каждого конкретного случая, добавила Юлия Мелано.
Напомним, Россельхознадзор
Ранее российское надзорное ведомство приняло решение о
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Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт направил в российскую Генпрокуратуру ответы на вопросы Генпрокуратуры белорусской, поскольку именно в такой форме...
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