﻿ Данкверт ответил на вопросы белорусской прокуратуры. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Данкверт ответил на вопросы белорусской прокуратуры

29.03.2017 09:53 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт направил в российскую Генпрокуратуру ответы на вопросы Генпрокуратуры белорусской, поскольку именно в такой форме проходит их общение.

По словам пресс-секретаря ведомства Юлии Мелано, в Россельхознадзор поступили вопросы о причинах запрета поставок мясных и молочных продуктов с ряда белорусских предприятий, передают «Известия».

В ответе перечислены все случаи и основания для каждого конкретного случая, добавила Юлия Мелано.

Напомним, Россельхознадзор не пустил в Россию очередную партию белорусской говядины, а глава ведомства снова выразил претензии к тому, как в РФ через Беларусь поставляются санкционные продукты.

Ранее российское надзорное ведомство приняло решение о введении запрета на поставки в РФ белорусских сыров с ряда предприятий. Россия также заявляла о реэкспорте Беларусью говядины и говяжьих субпродуктов из Украины. Минск все обвинения отрицает, а президент Александр Лукашенко даже поручил изучить возможность возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт направил в российскую Генпрокуратуру ответы на вопросы Генпрокуратуры белорусской, поскольку именно в такой форме...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко летит в Туркменистан: что на повестке визита?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика