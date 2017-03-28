Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт направил в российскую Генпрокуратуру ответы на вопросы Генпрокуратуры белорусской, поскольку именно в такой форме проходит их общение.

По словам пресс-секретаря ведомства Юлии Мелано, в Россельхознадзор поступили вопросы о причинах запрета поставок мясных и молочных продуктов с ряда белорусских предприятий, передают «Известия» .

В ответе перечислены все случаи и основания для каждого конкретного случая, добавила Юлия Мелано.

Напомним, Россельхознадзор не пустил в Россию очередную партию белорусской говядины, а глава ведомства снова выразил претензии к тому, как в РФ через Беларусь поставляются санкционные продукты.