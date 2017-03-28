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В СНГ готовят заявление о недопустимости религиозной дискриминации

29.03.2017 11:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар — Sputnik. Страны СНГ готовят представить заявление о недопустимости дискриминации христиан, мусульман и представителей других конфессий на международных площадках.

В СНГ готовят заявление о недопустимости религиозной дискриминации
© Sputnik/ Александр Кривошеев
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"В последнее время складывается такая ситуация, когда возникает вопрос о нетерпимости и дискриминации в отношении христиан и мусульман. Для пространства СНГ эти вопросы крайне актуальны в связи с тем, что в странах СНГ поликонфессиональный и многонациональный состав населения", — заявил журналистам в среду в Минске заместитель директора Первого департамента СНГ МИД России Андрей Грозов перед заседанием экспертной группы по согласованию проектов заявления министров иностранных дел государств — участников Содружества.

Представитель МИД РФ отметил, что данной проблематике уделяется достаточно внимания "на фоне чрезмерного внимания к вопросам борьбы с антисемитизмом и исламофобией".

По его словам, в последние годы отмечается дискриминационное отношение и к христианам, и к мусульманам в связи с миграционными потоками в Евросоюзе.

"Поэтому мы и внесли предложение о принятии заявления, которое бы высказывало общую позицию всех стран СНГ по данной проблематике и позволило бы продвигать ее на площадках ООН, ОБСЕ, Совета Европы, где эта проблематика постоянно звучит. Мы рассчитываем, что наши партнеры поддержат эти предложения и мы примем заявление, которое бы могли совместно продвигать дальше", — сказал Грозов.

Предполагается, что заявление будет принято на ближайшем заседании Совета министров иностранных дел 7 апреля в Ташкенте. После этого текст документа планируется распространить в ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных организациях, сообщили в СНГ.

 
Теги: Минск
 
 
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В Содружестве независимых государств рассчитывают, что данная инициатива будет поддержана в ООН, ОБСЕ, Совете Европы.

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