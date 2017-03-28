Как Brexit затронет белорусов? Отныне создавать семьи с иностранцам можно будет только состоятельным гражданам империи. И если белоруска, например, влюбится в недостаточно состоятельного, по мнению британского парламента, представителя нации с доходом меньшим, чем 18,6 тысячи фунтов, придется выстраивать отношения за пределами Соединенного Королевства. Корреспондент Sputnik Елена Васильева попыталась разобраться в происходящем.



© REUTERS Stefan Wermuth Белоруска в Великобритании: Brexit - это выбор старой Англии

Сегодня премьер Великобритании Тереза Мэй официально запустила Brexit, подписав письмо, уведомляющее Брюссель о выходе Великобритании из состава ЕС, которое передадут главе Евросовета Дональду Туску. Таким образом, для того, чтобы перейти от намерений к первому официальному шагу в процедуре долгого разрыва отношений между Великобританией и Европейским Союзом, потребовалось чуть меньше года. Референдум, на котором был поставлен вопрос о выходе Британии из Евросоюза, прошел в июне 2016 года.

В день начала долгой и очевидно болезненной процедуры разрыва Соединенного Королевства с Европейским Союзом Sputnik разъясняет, чем треволнения в Европе грозят белорусам.

Житейские итоги Brexit

Британские консерваторы годами повторяли, что семейные ценности для них превыше всего, но летом на референдуме высказались за выход Британии из ЕС — то есть за Brexit. Среди прочих последствий это означает, что многие смешанные семьи, в которых один из супругов не гражданин Британии, могут быть разрушены. Британские СМИ пестрят историями о том, как Brexit разлучает супругов и чинит препятствия тем, кто хочет вступить в брак. Если доход британца в паре меньше 18,6 тысячи фунтов, строить семью придется вне королевства.

Белоруска Лилия и ее молодой человек Филипп вынуждены жить в Польше, так как, даже узаконив отношения, переехать в Великобританию они не могут — доход Филиппа не достигает установленной Терезой Мэй планки в 18,6 тысячи фунтов в год.



© Sputnik/ Светлана Лицкевич В Кембриждском университете около трети студентов - иностранцы, стоимость обучения здесь одна из самых высоких в Англии

"Белорусу достаточно сложно получить разрешение на проживание в Евросоюзе, логичным шагом было бы попытаться узаконить наши отношения и переехать в Великобританию, но и этого мы сделать теперь не можем, пока доход Филиппа не будет равен установленной парламентом сумме", — рассказала Лилия.



© Sputnik Алексей Филиппов Шотландия хочет провести референдум о выходе из состава Великобритании

Более того, из Brexit следует, что, даже имея в Великобритании семью и детей, будучи замужем за британцем (или будучи женатым на британке), иностранец не застрахован от того, чтобы его попросили из страны. Даже прожив в Великобритании много лет, имея там детей и внуков, не-гражданина Соединенного Королевства могут заставить вернуться на родину.

Эксперты долго гадали, будет ли Brexit "мягким" или "жестким". Первый вариант предполагал бы формальное прекращение членства в ЕС с сохранением доступа к его рынку и согласием соблюдать ряд законов Евросоюза. Тереза Мей этот вариант отвергла, как и любые модели партнерства с ЕС, какое ведут, например, Швейцария или Норвегия.

Великобритания выйдет из единого рынка, из Таможенного союза и из юрисдикции судебной системы ЕС. Сейчас 44% британского экспорта идут в страны ЕС, те направляют в Великобританию лишь 7 процентов своей экспортной продукции. На первый взгляд кажется, что удар для Британии будет сильным, но сторонники Brexit считают, что, сбросив с себя обязательства перед ЕС, страна начнет активнее торговать со всем миром.



© Sputnik/ Светлана Лицкевич Великобританию невозможно представить без мигрантов: лондонский Чайна-таун, где живут семьи выходцев из Китая, давно стал городской достопримечательностью

К слову, вчера Шотландия, недовольная итогами Brexit (большинство ее жителей высказались против выхода из ЕС, от которого получали субсидии) заявила о намерении провести повторный референдум о собственной независимости. Планируется, что он пройдет в конце 2018 или начале 2019 года, так что разрушение целостности ЕС грозит Великобритании и потерей собственной цельности.

Британец о Brexit: нас просто обманули

О том, что не так с референдумом, корреспондент Sputnik побеседовала с англичанином Филиппом.



© REUTERS Christopher Furlong Мэй подписала письмо в ЕС о начале запуска Brexit: что дальше

— В Brexit есть три главные проблемы: первая проблема — это демократическая составляющая. Многим не дали права голоса на референдуме. Во-вторых, политическая ситуация в Великобритании и экономическое здоровье (будущие международные торговые соглашения) имеют приоритет над благосостоянием отдельных британских людей и семей, которые экономически и лично связаны с ЕС. Фактически нас (жителей одновременно ЕС и Великобритании) используют как разменную карту. В-третьих, это демонстрация силы псевдоновостей и манипуляции фактами, так как люди и организации, инициировавшие Brexit, преднамеренно ввели в заблуждение британскую общественность, представив им сомнительные факты, а иногда и откровенную ложь. Это понятно из того факта, что многие британцы, которые голосовали за Brexit, сейчас сожалеют об этом. Они чувствуют, что их обманули.

Сложно предсказать экономические последствия Brexit, но краткосрочный эффект, который уже разрушительно отразился на смешанных семьях и на людях, ведущих бизнес в Европейском союзе. Они не могут планировать будущее. Самая очевидная проблема — в утечке мозгов. В некоторых университетах около двадцати процентов академиков — выходцы из Европы. Многие европейские студенты уже говорят, что не хотят сейчас учиться в Великобритании, и это окажет серьезное влияние на университетский доход. Кроме того, много граждан Европейского Союза работают в британском социальном секторе, не подразумевающем высоких доходов.