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Президент Молдовы объявил референдум о полномочиях, сроках и истории

29.03.2017 12:28 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ об инициировании консультативного референдума, который состоится в конце сентября, сообщил Sputnik Moldova.

Игорь Додон был избран президентом Молдовы большинством голосов (52,27%) 13 ноября 2016 года. Он вступил в должность в декабре 2016 г. Во вторник, 28 марта 2017 года, Игорь Додон подвел итоги первых 100 дней пребывания в президентской должности и объявил о своем намерении проконсультироваться с народом республики по важным вопросам. Соответствующий указ он подписал прямо в ходе пресс-конференции.

Референдум будет носить консультационный характер, молдаванам предстоит ответить на четыре вопроса: о расширении полномочий главы республики, досрочных выборах в парламент, сокращении числа депутатов и преподавания в учебных заведениях страны предмета "История Молдовы".

Подробности референдума

Как отметил Додон, первый вопрос касается аннулирования закона о возврате гражданами республики выведенного из банков Молдовы миллиарда долларов.

"Целый ряд президентских инициатив, в том числе об отмене закона о выплате украденного миллиарда за счет граждан, были заблокированы парламентом, что вынуждает меня начать процедуру консультации с народом Республики Молдова", — написал во вторник Додон в Facebook по итогам встречи с представителями дипломатических миссий, аккредитованных в республике.

Додон предлагал законопроект о подобном шаге, однако парламент страны пошел против лидера страны, из-за чего и поднялась дискуссия о необходимости расширить полномочия главы государства.

Спросят у граждан Молдовы и об их мнении о расширении полномочий президента по роспуску парламента и инициированию досрочных парламентских выборов.

Третий прозвучит как "поддерживаете ли вы идею сокращения депутатов со 101 до 71 в парламенте".

Четвертый же будет посвящен тому, поддерживают ли молдаване преподавание в учебных заведениях страны предмета "История Молдовы". 

Зачем решать на референдуме вопрос об истории Молдовы?

Сейчас школьники и студенты изучают в Молдове историю по румынским учебникам, где нация румын указана как титульная, в том числе и в республике. Ряд экспертов в стране не согласны с пассажами из этих учебников и позицией относительно истории республики и даже ее роли во Второй Мировой войне.

"У нас румынские учебники истории. А Румыния — это страна, которая начинала войну с одним (на стороне Германии — Sputnik), а закончила с другим (на стороне СССР — Sputnik). И свои герои у нее есть и в первой половине войны, и во второй. Она всегда была правой, а мы в итоге оказались под воздействием этой точки зрения", — рассказал бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Румынии, доцент Государственного университета Молдовы Эмил Чобу в пресс-центре Sputnik.

Эксперт уверен, что "когда сосед обучает тебя как устроит государства — у него есть свой интерес".

Сроки референдума

Подписанный президентом Молдовы декрет о проведении референдума  не может быть аннулирован ни парламентом, ни правительством.

Кабмин должен в срочном порядке внести коррективы в государственный бюджет, а ЦИК — начать все необходимые процедуры.

Электоральная кампания начинается 24 июля. Референдум в Молдове запланирован на 24 сентября.    

 
Теги: Минск
 
 
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Гражданам Молдовы предстоит 24 сентября предстоит ответить на четыре вопросы, плебисцит будет носить консультационный характер.

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