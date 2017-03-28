МИНСК, 29 мар – Sputnik. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины начала заседание в Минске, сообщила Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко и Порошенко в телефонном разговоре обсудили Донбасс

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", – написала Олифер на своей странице в Facebook.

Ожидается, что стороны вновь вернутся к обсуждению вопроса блокады Донбасса и внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции.

В конце января было заблокировано на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Активисты заявили, что любая торговля с самопровозглашенными республиками незаконна, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. В ответ власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

Позже президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.