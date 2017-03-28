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Лукашенко улетел с официальным визитом в Туркменистан

29.03.2017 15:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с официальным визитом в Туркменистан, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Лукашенко улетел с официальным визитом в Туркменистан
© Sputnik / Виктор Толочко
Эксперт об экономических перспективах визита Лукашенко в Туркменистан

Самолет президента в среду вылетел из Национального аэропорта Минск и взял курс на Ашхабад.

В пресс-службе проинформировали, что в четверг Лукашенко проведет переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым – сначала в формате "один на один", а потом в расширенном составе.

"Стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес. Особое внимание будет уделено развитию торгово-экономического сотрудничества. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов", – сообщили в пресс-службе.

Планируется, что лидеры двух стран также примут участие в церемонии открытия комплекса зданий посольства Беларуси в Туркменистане.

"На следующий день Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов посетят Гарлыкский горно-обогатительный комбинат, строительство которого было недавно завершено белорусской стороной. Главы государств в торжественной обстановке дадут старт работе завода, а затем ознакомятся с производством", – сказали в пресс-службе.

Накануне визита в Туркменистан глава белорусского государства принял с докладом спикера верхней палаты белорусского парламента Михаила Мясниковича, который, работая ранее в должности премьер-министра, много внимания уделял строительству калийного комбината. Мясникович недавно побывал в Туркменистане и доложил президенту об итогах реализации самого масштабного белорусско-туркменского проекта.

После доклада главе государства Мясникович сообщил журналистам, что Гарлыкский ГОК может стать партнером белорусского калийного гиганта ОАО "Беларуськалий". "Этот вопрос обсуждался. Я думаю, что он будет и предметом переговоров во время визита главы государства в Туркменистан. Безусловно, с учетом профицитности калийного рынка (сегодня предложение выше, чем спрос) надо договариваться, чтобы выгодно торговать. Но есть различного рода схемы, и есть обязательства у государств", – констатировал он.

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Теги: Минск
 
 
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В четверг глава государства проведет переговоры со своим туркменским коллегой Бердымухамедовым, откроет вместе с ним Гарлыкский ГОК и комплекс зданий...

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