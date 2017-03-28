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В ООН осуждают репрессии против белорусского народа

29.03.2017 16:18 — Новости Политики | БДГ  
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Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Миклош Харасти осуждает репрессии против белорусского народа.

Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Миклош Харасти обеспокоен действиями  белорусских властей в отношении мирных демонстрантов, неправительственных организаций, журналистов и оппозиции. Как сообщает БелаПАН, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Верховного комиссара ООН по правам человека.

«События последних выходных доказывают умышленный характер репрессивных мер и показывают открытое возвращение правительства к старой политике массовых репрессий против граждан, которые осуществляют или продвигают защиту прав человека, предусмотренную Конституцией и международными соглашениями. Я продолжу внимательно следить за ситуацией и призывать международное сообщество добиваться начала диалога с правозащитниками и с теми, кто способствует мирным и демократическим изменениям в Беларуси», — сказал Харасти.

Также сообщается, что Белорусский Хельсинкский Комитет и Правозащитный центр «Весна» 28 марта направили Специальному докладчику ООН по вопросам о свободе мирных собраний и свободе ассоциаций Майна Кияи совместное сообщение, в котором проинформировали о задержании 25 марта в офисе «Весны» наблюдателей, правозащитников и журналистов, собравшихся для координации действий по наблюдению за массовой акцией ко Дню воли.

28 марта министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль сделал заявление касательно произошедшего в Минске 25 марта и в других городах Беларуси ранее.

«Открытое общество должно быть терпимым к различным мнениям и быть способным вести диалог по острым вопросам. Соответствующие органы должны не только уважать право на мирные демонстрации и свободу мнений, но и обеспечивать возможности, чтобы люди могли пользоваться этими правами», - заявил он, добавив: «Люди, которые вышли на улицы в субботу, а также в последние недели, реализовали свое право, которое является неотъемлемым для плюралистического общества. Принятие насильственных действий против этого является несоразмерным. То же самое можно сказать о многочисленных арестах протестующих и журналистов».

 
Теги: Минск
 
 
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Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Миклош Харасти осуждает репрессии против белорусского народа.

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