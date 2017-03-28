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Семашко: Лукашенко и Путин встретятся 3 апреля

29.03.2017 16:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар — Sputnik. Президенты Беларуси и России, Александр Лукашенко и Владимир Путин, обсудят работу по устранению изъятий и ограничений в ЕАЭС, заявил в среду в Минске заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на открытии выставки "Белтекслегпром-2017".

Вице-премьер отметил, что Россия остается основным торговым рынком для Беларуси.

Семашко: Лукашенко и Путин встретятся 3 апреля
© Sputnik Asatur Yesayants
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"Для нас чрезвычайно важно, чтобы мы могли продавать продукцию в Россию, это один из основных мотивов при нашем вступлении в Евразийский экономический союз", — сказал Семашко, его слова цитирует БелТА.

Заместитель премьер-министра добавил, что Беларусь вступала в ЕАЭС для создания единого рынка внутри Союза и равных условий хозяйствования в различных сферах, в том числе и в энергетике.

Говоря о работе, которая была проделана государствами — членами ЕАЭС с момента образования Союза, Семашко подчеркнул, что еще не все вопросы решены.

"Тема единого рынка без всяких изъятий, исключений, а тем более неправильных действий на этом рынке будет обсуждаться 3 апреля на уровне глав государств", — сказал Семашко.

Он отметил, что единый рынок — одна из серьезных тем для обсуждения в рамках ЕАЭС.

 
Теги: Минск
 
 
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Главы государств, по словам вице-премьера, обсудят ряд серьезных тем в рамках функционирования Евразийского экономического союза.

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