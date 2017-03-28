МИНСК, 29 мар – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Туркменистан – борт №1 совершил посадку в аэропорту Ашхабада.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперт об экономических перспективах визита Лукашенко в Туркменистан

Как ранее сообщала пресс-служба белорусского лидера, его посещение Туркменистана продлится два дня, на которые запланирован ряд официальных мероприятий.

Борт №1 приземлился в аэропорту Ашхабада, у трапа Лукашенко встретил заместитель председателя Кабмина, министр иностранных дел страны Рашид Мередов, передает сообщила президентская пресс-служба. После прибытия белорусского лидера в аэропорту была также проведена официальная церемония встречи с участием почетного караула.

Последует



