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Лукашенко прилетел в Туркменистан: встречал президента глава МИД

29.03.2017 19:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Туркменистан – борт №1 совершил посадку в аэропорту Ашхабада.

Лукашенко прилетел в Туркменистан: встречал президента глава МИД
© Sputnik / Виктор Толочко
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Как ранее сообщала пресс-служба белорусского лидера, его посещение Туркменистана продлится два дня, на которые запланирован ряд официальных мероприятий.

Борт №1 приземлился в аэропорту Ашхабада, у трапа Лукашенко встретил заместитель председателя Кабмина, министр иностранных дел страны Рашид Мередов, передает сообщила президентская пресс-служба. После прибытия белорусского лидера в аэропорту была также проведена официальная церемония встречи с участием почетного караула.

Последует


 
Теги: Минск
 
 
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У трапа самолета главу государства встречал министр иностранных дел Туркменистана и по совместительству зампред кабинета министров.

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