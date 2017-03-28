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Лукашенко прилетел в Туркменистан: встречал президента глава МИД
29.03.2017 19:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мар – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Туркменистан – борт №1 совершил посадку в аэропорту Ашхабада.
© Sputnik / Виктор Толочко
Как ранее сообщала пресс-служба белорусского лидера, его посещение Туркменистана продлится два дня, на которые запланирован ряд официальных мероприятий.
Борт №1 приземлился в аэропорту Ашхабада, у трапа Лукашенко встретил заместитель председателя Кабмина, министр иностранных дел страны Рашид Мередов, передает сообщила президентская пресс-служба. После прибытия белорусского лидера в аэропорту была также проведена официальная церемония встречи с участием почетного караула.
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У трапа самолета главу государства встречал министр иностранных дел Туркменистана и по совместительству зампред кабинета министров.
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