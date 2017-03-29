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СМИ: визит Лукашенко в Туркменистан придаст импульс отношениям стран

29.03.2017 20:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар – Sputnik. Пакет двусторонних документов, который планируется подписать по итогам встречи президентов Беларуси и Туркменистана Александра Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедова, должен придать импульс отношениям двух стран, сообщило информационное агентство TDH.

СМИ: визит Лукашенко в Туркменистан придаст импульс отношениям стран
© AFP/ ASHRAF SHAZLY
Лукашенко прилетел в Туркменистан: встречал президента глава МИД

Самолет белорусского лидера приземлился в Ашхабаде вечером в среду. Официально визит Лукашенко в Туркменистан начнется 30 марта – на четверг запланирована встреча глав государств, как в формате "один на один", так и в расширенном составе.

"Ашхабадская встреча в верхах, по итогам которой будет принят пакет двусторонних документов, придаст новый импульс традиционному диалогу", – говорится в сообщении агентства.

Там также отмечается: факт, что туркменская сторона отдала предпочтение именно ОАО "Белгорхимпром" в реализации проекта по строительству крупнейшего в регионе Гарлыкского горно-обогатительного комбината, является "лучшим показателем доверительных, выстраиваемых на перспективу отношений".

Как ранее сообщила пресс-служба белорусского лидера, в Туркменистане Лукашенко откроет комплекс зданий посольства Беларуси, а также со своим коллегой Бердымухамедовым примет участие в пуске Гарлыкского ГОК.

Дипломатические отношения между странами были установлены в 1993 году, за это время стороны подписали 119 межгосударственных, межправительственных и межотраслевых документов, регламентирующих сотрудничество в различных сферах.

 
Теги: Минск
 
 
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Строительство Гарлыкского ГОК белорусскими специалистами в Туркменистане называют лучшим показателем доверительных отношений.

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