МИНСК, 29 мар – Sputnik. Пакет двусторонних документов, который планируется подписать по итогам встречи президентов Беларуси и Туркменистана Александра Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедова, должен придать импульс отношениям двух стран, сообщило информационное агентство TDH .



© AFP/ ASHRAF SHAZLY Лукашенко прилетел в Туркменистан: встречал президента глава МИД

Самолет белорусского лидера приземлился в Ашхабаде вечером в среду. Официально визит Лукашенко в Туркменистан начнется 30 марта – на четверг запланирована встреча глав государств, как в формате "один на один", так и в расширенном составе.

"Ашхабадская встреча в верхах, по итогам которой будет принят пакет двусторонних документов, придаст новый импульс традиционному диалогу", – говорится в сообщении агентства.

Там также отмечается: факт, что туркменская сторона отдала предпочтение именно ОАО "Белгорхимпром" в реализации проекта по строительству крупнейшего в регионе Гарлыкского горно-обогатительного комбината, является "лучшим показателем доверительных, выстраиваемых на перспективу отношений".

Как ранее сообщила пресс-служба белорусского лидера, в Туркменистане Лукашенко откроет комплекс зданий посольства Беларуси, а также со своим коллегой Бердымухамедовым примет участие в пуске Гарлыкского ГОК.

Дипломатические отношения между странами были установлены в 1993 году, за это время стороны подписали 119 межгосударственных, межправительственных и межотраслевых документов, регламентирующих сотрудничество в различных сферах.