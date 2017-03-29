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Контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе с 1 апреля

29.03.2017 20:34 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар – Sputnik. Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины договорились о введении режима тишины в Донбассе с 1 апреля, заявил по итогам заседаний переговорщиков спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе с 1 апреля
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко и Порошенко в телефонном разговоре обсудили Донбасс

В среду в Минске прошло очередное заседание группы, ожидалось, что на нем стороны обсудят блокаду Донбасса и введение самопровозглашенными республиками внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в регионе.

"Контактная группа и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины приветствуют решимость всех участников обеспечить полное соблюдения режима прекращения огня в связи с предстоящими пасхальными праздниками", – сказал Сайдик.

Он также уточнил, что режим тишины вступит в силу с 00:00 субботы 1 апреля.

По словам представителя ОБСЕ, участники группы также договорились, что процедура пересечения гражданами линии соприкосновения будет ускорена.

В свою очередь, пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что украинская сторона еще раз подчеркивает: только достигнутые на встрече глав государств "нормандской четверки" договоренности позволят добиться мира в регионе.

"Украинская сторона расценивает Минские договоренности как безальтернативный фундамент для урегулирования ситуации на Донбассе", – сказала она.

По словам Олифер, в гуманитарной подгруппа продолжается работа над проблемами освобождения пленных. 

При этом она сообщила, что представители республик в очередной раз отклонили предложение Украины и координатора гуманитарной подгруппы от ОБСЕ, чтобы в решении данного вопроса участвовали представителя Международного Комитета Красного Креста и Комитета по правам человека ООН.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. 

 
Теги: Минск
 
 
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Перемирие будет приурочено к пасхальным праздникам, на линии соприкосновения ускорят процесс ее пересечения гражданами.

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