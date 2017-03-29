МИНСК, 30 мар — Sputnik. Дочь президента США Дональда Трампа Иванка объявила в среду, что станет официальным сотрудником в команде ее отца, но не будет получать зарплату. Первоначально Иванка Трамп говорила, что не будет занимать официальных должностей в администрации отца.

Иванка Трамп подчеркнула, что "услышала обеспокоенность некоторых людей" относительно того, что она де-факто была советником отца, но не занимала официальных должностей.

Белый дом, в свою очередь, распространил заявление, в котором приветствовал решение Иванки Трамп. Ранее сообщалось, что она получила кабинет в западном крыле административного здания Белого дома и секретный допуск к закрытой информации. Официально должность Иванки будет называться "специальный советник президента, предполагается, что она станет "глазами и ушами" президента и будет давать ему рекомендации по различным вопросам.



© REUTERS Джонатан Эрнст Иванка Трамп на встрече президента с владелицами малого бизнеса

Подобное решение вызывает вопросы с точки зрения этики, пишет Politico, ведь она по-прежнему остается связанной со своим брендом Ivanka Trump.

Муж Иванки Джаред уже является советником президента по ряду важнейших вопросов, включая внешнюю политику. Супруги уже заблокировали проект указа президента США по ограничению прав ЛГБТ-сообщества, а также настояли на том, чтобы глава США отказался от идеи вывести страну из Парижского соглашения по климату.

Как отмечает New York Times, полагаться на мнение членов семьи не является чем-то необычным для президента США. В истории страны было не менее десятка случаев, когда отпрыски первых лиц работали на отцов, но в основном они занимали должности секретарей и помощников невысокого ранга, отмечает USA Today.

Уже в апреле Иванке Трамп предстоит посетить Берлин по приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, чтобы принять участие в саммите "Женской двадцатки".



© REUTERS Джонатан Эрнст Ангела Меркель и Иванка Трамп в ходе немецко-американского круглого стола

Масштабы влияния дочери президента США Иванки Трамп на принятие политических решений ее отцом в интервью Sputnik оценил главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"Трамп как настоящий частный предприниматель предпочитает полагаться на близких людей, которым он доверяет не только по совместной работе, но и в родственном плане. А Иванка Трамп — очень яркая и активная молодая женщина со своей позицией и умением вести себя на публике. Поэтому многие полагают, что она действительно весьма хорошо подготовлена. В том числе и к роли первой леди, каковой по сути уже и является не столько жена Трампа Мелани, сколько его дочь Иванка. Особенно после отказа Мелани переехать в Вашингтон", — сказал эксперт.