МИНСК, 30 мар – Sputnik. Республика Беларусь является надежной опорой Туркменистана в центре Европы, заявил в четверг в Ашхабаде президент республики Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба главы республики.



© Sputnik Владимир Федоренко СМИ: визит Лукашенко в Туркменистан придаст импульс отношениям стран

В настоящее время белорусский лидер находится в Туркменистане с официальным визитом, в четверг утром он уже провел переговоры со своим туркменским коллегой Гурбануглы Бердымухамедовым в формате "один на один". Сейчас делегации стран встречаются в расширенном составе.

"Вы должны знать, что в центре Европы, у вас есть надежная опора и надежные друзья", – сказал Лукашенко.

Он также пообещал Бердымухамедову, что Туркменистан может рассчитывать на Беларусь при решении каких-либо вопросов. Лукашенко выразил надежду, что и в Центральной Азии республика найдет аналогичную поддержку туркменской стороны.

Глава государства также назвал Бердымухамедова свои "давнишним другом".

В свою очередь президент Туркменистана подчеркнул, что рассматривает Беларусь как своего важного политического партнера, в том числе в рамках деятельности в международных организациях. Он отметил, что у двух стран есть полное взаимопонимание по ключевым глобальным вопросам.

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