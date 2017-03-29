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Лукашенко: Беларусь – это надежная опора Туркменистана в центре Европы

30.03.2017 11:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар – Sputnik. Республика Беларусь является надежной опорой Туркменистана в центре Европы, заявил в четверг в Ашхабаде президент республики Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба главы республики.

Лукашенко: Беларусь – это надежная опора Туркменистана в центре Европы
© Sputnik Владимир Федоренко
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В настоящее время белорусский лидер находится в Туркменистане с официальным визитом, в четверг утром он уже провел переговоры со своим туркменским коллегой Гурбануглы Бердымухамедовым в формате "один на один". Сейчас делегации стран встречаются в расширенном составе.

"Вы должны знать, что в центре Европы, у вас есть надежная опора и надежные друзья", – сказал Лукашенко.

Он также пообещал Бердымухамедову, что Туркменистан может рассчитывать на Беларусь при решении каких-либо вопросов. Лукашенко выразил надежду, что и в Центральной Азии республика найдет аналогичную поддержку туркменской стороны.

Глава государства также назвал Бердымухамедова свои "давнишним другом".

В свою очередь президент Туркменистана подчеркнул, что рассматривает Беларусь как своего важного политического партнера, в том числе в рамках деятельности в международных организациях. Он отметил, что у двух стран есть полное взаимопонимание по ключевым глобальным вопросам.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент выразил надежду, что и в Центральной Азии республика найдет аналогичную поддержку туркменской стороны.

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