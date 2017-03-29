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Андрейченко: начата работа над законом о бюджете на 2018 год

30.03.2017 12:16 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар — Sputnik. На весеннюю сессию Палаты представителей Национального собрания вынесено для рассмотрения 30 законопроектов, сообщил в четверг на заседании Совета Палаты представителей Национального собрания Беларуси спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко.

Андрейченко: начата работа над законом о бюджете на 2018 год
© Sputnik Владимир Астапкович
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"3 апреля начнет работу весенняя сессия, в целом депутаты плодотворно потрудились в межсессионный период и из 49 законопроектов 30 включены в повестку дня сессии", — сказал Андрейченко.

Он подчеркнул, что депутатам нужно более энергично работать над документами, которые касаются изменений в законодательство о госзакупках, инвестициях. "Общество ждет законопроектов, направленных на улучшение бизнес-климата в стране", — сказал спикер нижней палаты парламента.

Работают над бюджетом

Председатель Палаты представителей также сообщил, что уже начата работа над законопроектом о бюджете на следующий год. "Начата разработка пакета бюджетных документов на 2018 год", — сказал Андрейченко, призвав всех депутатов активно подключиться к этой работе. "Предложения должны быть от жизни, но с учетом финансовых возможностей государства", — уточнил он. Андрейченко также сообщил, что в мае Палата представителей проведет семинар по вопросам формирования бюджета.

Насыщенная международная повестка

По словам спикера Палаты представителей, эта сессия будет богата на международные мероприятия, основным из которых станет 26 сессия ПА ОБСЕ, которая пройдет в Минске в начале июля.

Андрейченко: начата работа над законом о бюджете на 2018 год
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Андрейченко также сообщил, что 9-13 апреля белорусская делегация посетит Пакистан, где примет участие в первом белорусско-пакистанском сельскохозяйственном форуме.

В ближайшее время состоятся визиты в Минск руководителей парламентов Китая, Чехии, Индии, Пакистана, сказал Андрейченко.

Он также сообщил, что 15 июня в Минске пройдет сессии Парламентского собрания Беларуси и России.

Послание президента

Председатель Палаты представителей отметил, что, несмотря на то, что будет насыщенная международная повестка, депутаты не должны забывать о том, что их главная задача — работать в округах. "Людей волнуют многие вопросы, но на первый план выходят вопросы занятости и трудоустройства", — подчеркнул Андрейченко.

Он также сообщил, что в ходе весенней сессии состоится послание главы государства народу и парламенту.

На заседании Совета Палаты представителей была озвучена информация о том, что из 30 законопроектов, которые включены в повестку дня, 14 проектов закона будут рассмотрены в первом чтении, 4 — во втором, 9 законов о ратификации и два законопроекта об изменениях в указы президента номер один и номер два.

 
Теги: Минск
 
 
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Весенняя сессия Платы представителей Национального собрания откроется 3 апреля, во время сессии планируется послание президента.

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