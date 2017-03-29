|
Переговоры Лукашенко и Бердымухамедова: подписано 11 документов
30.03.2017 12:38 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар – Sputnik. Президенты Беларуси и Туркменистана Аулександр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов подписали 11 двусторонних документов по итогам переговоров в расширенном составе в Ашцхабаде, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.
© Sputnik / Виктор Толочко
Переговоры лидеров стран и правительственных делегаций состоялись утром 30 марта в президентском дворцовом комплексе "Огузхан".
"Беларусь и Туркменистан подписали 11 документов по развитию сотрудничества в различных сферах", – говорится в сообщении пресс-службы.
Главы государств также приняли совместное заявление, где, в частности, была отмечена динамика диалога между странами и положительно оценена реализация договоренностей, достигнутых ранее.
В четверг Лукашенко и Бердымухамедов в Ашхабаде откроют новое здание посольство Беларуси в столице Туркменистана, а на следующий день – торжественно введут в эксплуатацию Гарлыкский горно-обогатительный комбинат, который белорусские специалисты строили с 2009 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главы государств также приняли совместное заявление, где, в частности, была отмечена динамика диалога между странами.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)
Комментарии