МИНСК, 30 мар – Sputnik. Президенты Беларуси и Туркменистана Аулександр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов подписали 11 двусторонних документов по итогам переговоров в расширенном составе в Ашцхабаде, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко: Беларусь – это надежная опора Туркменистана в центре Европы

Переговоры лидеров стран и правительственных делегаций состоялись утром 30 марта в президентском дворцовом комплексе "Огузхан".

"Беларусь и Туркменистан подписали 11 документов по развитию сотрудничества в различных сферах", – говорится в сообщении пресс-службы.

Главы государств также приняли совместное заявление, где, в частности, была отмечена динамика диалога между странами и положительно оценена реализация договоренностей, достигнутых ранее.

В четверг Лукашенко и Бердымухамедов в Ашхабаде откроют новое здание посольство Беларуси в столице Туркменистана, а на следующий день – торжественно введут в эксплуатацию Гарлыкский горно-обогатительный комбинат, который белорусские специалисты строили с 2009 года.