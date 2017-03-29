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Суриков: встреча президентов предполагает узкий и расширенный форматы

30.03.2017 12:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 апр – Sputnik. Посол России в Беларуси Александр Суриков заявил, что на встрече Лукашенко и Путина, которая пройдет 3 апреля в Санкт-Петербурге, планируется рассмотрение нефтегазового вопроса.

"Третьего апреля в Санкт-Петербурге пройдет встреча в узком и расширенном формате, в том числе по решению этого уже забрнзовевшего вопроса по нефти и газу", — сказал Суриков на пресс-конференции в Минске.

Суриков отметил, что на повестке дня встречи двух президентов будет стоять большое количество вопросов, в том числе и "евразийской повестки дня".

 

 
Теги: Минск
 
 
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Российский дипломат выразил уверенность, что нефтегазовый спор будет урегулирован на предстоящей встрече президентов России и Беларуси.

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