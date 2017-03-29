МИНСК, 30 апр – Sputnik. Посол России в Беларуси Александр Суриков заявил, что на встрече Лукашенко и Путина, которая пройдет 3 апреля в Санкт-Петербурге, планируется рассмотрение нефтегазового вопроса.

"Третьего апреля в Санкт-Петербурге пройдет встреча в узком и расширенном формате, в том числе по решению этого уже забрнзовевшего вопроса по нефти и газу", — сказал Суриков на пресс-конференции в Минске.

Суриков отметил, что на повестке дня встречи двух президентов будет стоять большое количество вопросов, в том числе и "евразийской повестки дня".