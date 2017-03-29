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Путин рассказал о подходящем месте встречи с Трампом

30.03.2017 15:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин готов встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Финляндии, если такое мероприятие будет подготовлено.

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля в конце января заявил о готовности организовать первую встречу Путина и Трампа в рамках саммита Арктического совета. Председательство в организации переходит к Финляндии в мае.

"Финляндия — наш очень добрый сосед, и Финляндия имеет очень хороший опыт организации мероприятий, судьбоносных мероприятий подобного рода". заявил Путин.

Он отметил, что страна имеет опыт организации "судьбоносных мероприятий подобного рода", приведя в пример хельсинкский процесс 1975 года.

"Хельсинкский процесс известный именно в Хельсинки и начался в свое время, были подписаны очень важные документы. В этом смысле Финляндия, на мой взгляд, очень подходящая страна, подходящая площадка для организации подобных мероприятий", — пояснил глава государства.

Если вдруг встречу организовать не получится, то, по словам Путина, она может состоятся в рамках саммита G20. "Если нет, ну тогда в рамках обычных встреч подобного рода на "двадцатке" (форум G20, который пройдет в Германии в июле этого года — Sputnik), думаю, что такая встреча может состояться", — заключил российский президент.

Финляндия готова организовать встречу

Вместе с тем, как заявил президент Финляндии Саули Ниинистё, страна была бы рада принять встречу Путина и Трампа. "Мы, безусловно, были бы очень рады иметь возможность провести подобный саммит", — сказал он.

Путин приветствовал желание Хельсинки организовать диалог на уровне глав государств. "Президент Финляндии уже сказал: это такие события, которые должны быть хорошо подготовлены и должны быть подготовлены с обеих сторон. Если это произойдет, то мы будем рады принять участие, я буду рад принять участие в таком мероприятии", — сказал Путин.

Информация о желании властей Финляндии организовать подобную встречу появилась в декабре прошлого года. Речь шла о возможной встрече в рамках саммита Арктического совета после того, как кресло председателя совета перейдет к Финляндии.

Совет объединяет страны Северной Европы, Россию, США и Канаду. Финляндия будет председателем Арктического совета с 2017 по 2019 годы.

В феврале российский лидер заявлял, что Словения стала бы хорошим местом для его встречи с хозяином Белого дома. Тогда он подчеркнул, что Москва ждет, когда новая администрация Вашингтона окончательно сформирует свою команду и определится, как вести диалог.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент назвал Финляндию очень добрым соседом России, который "имеет очень хороший опыт организации судьбоносных мероприятий подобного рода".

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