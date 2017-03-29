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Лукашенко встретится с Порошенко

30.03.2017 16:43 — Новости Политики | БДГ  
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Александр Лукашенко в ближайшее время проведет встречу с Петром Порошенко.

Как следует из сообщения пресс-службы МИД Украины о вручении новым украинским послом Игорем Кизимом копий верительных грамот заместителю министра иностранных дел Беларуси Андрею Евдоченко, во время общения чиновников «акцентировалась внимание на важность подготовки запланированной в ближайшее время» встречи президентов Беларуси и Украины. Об этом сообщает БелаПАН.

Ранее, 23 марта, между двумя президентами прошел телефонный разговор. Лукашенко и Порошенко обсудили «различные вопросы, стоящие на повестке дня белорусско-украинских отношений. В частности, разговор шел о развитии торгово-экономического сотрудничества, расширении контактов на уровне регионов».

Днем ранее, 22 марта, украинское посольство распространило заявление, в котором призвало белорусскую сторону прекратить нападки на соседнее государство.

Белорусские государственные СМИ зачастую «пугают» граждан страны Майданом и тем, что «все может закончится, как в Украине», если люди будут выходить на площади своих городов. 

Накануне Александр Лукашенко и вовсе озвучил сенсационную информацию о том, что на территории Беларуси действовали лагеря по подготовке боевиков. Еще несколько таких же президент нашел «в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там)». Впрочем, литовская сторона данную информацию опровергла сразу же.

 
 
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Александр Лукашенко в ближайшее время проведет встречу с Петром Порошенко.

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