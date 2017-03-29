Александр Лукашенко в ближайшее время проведет встречу с Петром Порошенко.

Как следует из сообщения пресс-службы МИД Украины о вручении новым украинским послом Игорем Кизимом копий верительных грамот заместителю министра иностранных дел Беларуси Андрею Евдоченко, во время общения чиновников «акцентировалась внимание на важность подготовки запланированной в ближайшее время» встречи президентов Беларуси и Украины. Об этом сообщает БелаПАН .

Ранее, 23 марта, между двумя президентами прошел телефонный разговор. Лукашенко и Порошенко обсудили «различные вопросы, стоящие на повестке дня белорусско-украинских отношений. В частности, разговор шел о развитии торгово-экономического сотрудничества, расширении контактов на уровне регионов».

Днем ранее, 22 марта, украинское посольство распространило заявление , в котором призвало белорусскую сторону прекратить нападки на соседнее государство.

Белорусские государственные СМИ зачастую «пугают» граждан страны Майданом и тем, что «все может закончится, как в Украине», если люди будут выходить на площади своих городов.