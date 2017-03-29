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Лукашенко встретится с Порошенко
30.03.2017 16:43 — Новости Политики | БДГ
Александр Лукашенко в ближайшее время проведет встречу с Петром Порошенко.
Как следует из сообщения пресс-службы МИД Украины о вручении новым украинским послом Игорем Кизимом копий верительных грамот заместителю министра иностранных дел Беларуси Андрею Евдоченко, во время общения чиновников «акцентировалась внимание на важность подготовки запланированной в ближайшее время» встречи президентов Беларуси и Украины. Об этом сообщает
Ранее, 23 марта, между двумя президентами прошел телефонный разговор. Лукашенко и Порошенко обсудили «различные вопросы, стоящие на повестке дня белорусско-украинских отношений. В частности, разговор шел о развитии торгово-экономического сотрудничества, расширении контактов на уровне регионов».
Днем ранее, 22 марта, украинское посольство
Белорусские государственные СМИ зачастую
Накануне Александр Лукашенко и вовсе озвучил
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Александр Лукашенко в ближайшее время проведет встречу с Петром Порошенко.
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