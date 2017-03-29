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Лукашенко направил приветствие участникам форума городов-побратимов

30.03.2017 18:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участником девятой встречи городов-побратимов Беларуси и России, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе главы государства.

Форум городов-побратимов проходит в Могилеве с 30 по 31 марта.

"Искренне рад приветствовать вас на белорусской земле. Символично, что встреча проходит в преддверии Дня единения народов Беларуси и России, ведь города-побратимы играют важную роль в развитии партнерства между нашими странами", — отметил белорусский лидер в своем приветствии.

Президент добавил, что Беларусь и Россия стремится к развитию торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества для того, чтобы улучшить качество жизни своих граждан.

Также Лукашенко выразил уверенность, что встреча вдохновит участников на реализацию проектов, которые помогут жителям городов-побратимов больше узнать друг о друге, установить культурные и дружеские связи.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Глава государства уверен, что встреча вдохновит ее участников на реализацию различных проектов между городами Беларуси и России.

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