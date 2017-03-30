МИНСК, 31 мар — Sputnik. Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе была помещена под стражу после того, как суд Сеула выдал ордер на арест по обвинениям во взяточничестве, злоупотреблении властью и передаче конфиденциальной информации постороннему лицу — личной знакомой экс-президента Цой Сун Силь.

Как сообщает Sputnik , после оглашения судебного решения экс-президента доставили из центральной прокуратуры в пенитенциарное учреждение на юге Сеула, где уже находятся ключевые фигуры коррупционного скандала, включая Цой Сун Силь и фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна.

3월31일 경향신문 1면입니다

— '국정농단 정점' 박근혜 구치소 수감

— 세월호, 오늘 오전 목포로 출발

— 제조물 사용 중 소비자 피해 땐 기업측이 '결함없음' 입증해야

— [내 인생의 책] 박애정신을 일깨우다 pic.twitter.com/eLWJboskrd — 경향신문 (@kyunghyang) 31 марта 2017 г.

Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Не занимая государственных постов, она, как утверждается, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

Дочь президента и дочь шамана

Если 65-летнюю Пак Кын Хе признают виновной во взяточничестве, ей грозит до 10 лет лишения свободы, пишет NYT.

"Арест Пак Кын Хе добавил еще одну трагическую главу в историю ее семьи, которая отражает неспокойную современную историю страны", — отмечает издание. Газета напоминает, что мать экс-президента Юк Ён Су скончалась в 1974 году результате покушения, целью которого был ее отец Пак Чон Хи. Пять лет спустя после гибели жены Пака его самого застрелил директор ЦРУ Южной Кореи Ким Джэ Гю, который на суде заявил, что расправился с врагом демократии.



© AFP/ Трагическая история семьи Пак Кын Хе в трех фотографиях

Цой Сун Силь называют дочерью Цой Тхэ Мина, который возглавлял шаманский культ в стране и умер в 1994 году. Президент Пак Кын Хе подружилась с семьей Цой Тхэ Мина после убийства ее матери.

Как сообщали СМИ, Пак Кын Хе давала своей подруге, не занимающей никаких государственных постов, редактировать свои речи и выступления до их официального обнародования, таким образом позволяя оказывать влияние на политику государства.

Кроме этого, Цой подозревается в том, что оказывала давление и переводила поборы с крупных южнокорейских корпораций на счета двух принадлежащих ей некоммерческих фондов Mir и K-Sports, пользуясь своим политическим влиянием. На счета этих фондов было переведено около 70 миллионов долларов от 52 компаний и 19 бизнес-групп.

Следствие не исключает, что женщина присвоила часть средств для покупки недвижимости за рубежом и для оплаты обучения своей дочери в одном из наиболее престижных вузов страны.

Коррупционный скандал и импичмент

Прокуратура Южной Кореи провела обыски в штаб-квартире Федерации корейских промышленников, в фондах Mir Foundation и K-Sports, в офисах крупнейших в стране конгломератов Lotte и SK Group, в штаб-квартирах государственного пенсионного фонда Южной Кореи и компании Samsung.

В начале декабря на слушаниях в парламенте давали показания по скандалу вокруг Пак Кын Хе топ-менеджеры восьми крупнейших корпораций Южной Кореи.

На фоне разгоревшегося скандала президентский секретариат в полном составе ушел в отставку. Под давлением общественности были произведены перестановки в правительстве страны. По всей стране прошли антиправительственные акции протеста.

6 декабря на встрече с руководством правящей партии "Сэнуридан" Пак Кын Хе заявила, что согласна уйти в отставку в апреле 2017 года и назначить президентские выборы на июнь. Досрочная отставка президента, чей срок полномочий истекает в феврале 2018 года, по замыслу правящей партии должна была снять накал страстей вокруг Пак Кын Хе в связи с коррупционным скандалом и заставить оппозицию отказаться от голосования по импичменту.

9 декабря парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту. "За" проголосовали 234 депутата Нацсобрания, против — 56, два депутата воздержались. Семь бюллетеней признаны недействительными. Полномочия президента Южной Кореи перешли к премьер-министру страны Хван Гё Ану.

28 февраля 2017 года специальная комиссия завершила трехмесячное расследование коррупционного скандала в Южной Корее и назвала президента страны подозреваемой во взяточничестве.

Пак Кын Хе была задержана ночью 30 марта и доставлена в следственный изолятор на юге Сеула. Оппозиционная Демократическая партия "Тобуро" приветствовала арест экс-президента страны.