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Песков: Путин и Лукашенко обсудят "хозяйственные разногласия"

31.03.2017 09:16 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар — Sputnik. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят 3 апреля в Москве двусторонние отношения и хозяйственные разногласия, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Песков: Путин и Лукашенко обсудят "хозяйственные разногласия"
© Sputnik Asatur Yesayants
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"Повестка — это двусторонние отношения, это, безусловно, те разногласия, которые имеют место и в плане разных нюансов процессов евразийской интеграции и, скажем так, хозяйственные разногласия в плане двусторонних отношений. Все это будет главами государств проговариваться", — заявил Песков.

Будут обсуждать и другие вопросы, но какие именно, пресс-секретарь российского президента не уточнил. Лишь подчеркнул, что "это будет рабочий визит президента Беларуси".

Накануне стало известно, что очередной раунд белорусско-российских переговоров по газовой тематике завершился по сути нечем. Сторонам не удалось достигнуть договоренностей.

Глава Минэнерго России Александр Новак напомнил журналистам, что накопленный Беларусью долг составляет более 700 миллионов долларов. И Россия настаивает на его погашении. Новак выразил надежду, что позиция Минска станет "более конструктивной".

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что визит белорусского лидера в Москву 3 апреля будет носить рабочий характер.

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