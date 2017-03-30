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СК и Верховный суд не видят незаконности в массовых задержаниях и судах

31.03.2017 12:18 — Новости Политики | БДГ  
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Следственный комитет и Верховный суд Беларуси не видят ничего незаконного в действиях правоохранителей и судов по отношению к участникам массовых акций протеста.

Так, СК не захотел привлекать к уголовной ответственности сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших задержания граждан на территории стран «после и перед проведением массовых мероприятий».

Согласно ответу ведомства на массовые электронные обращения граждан с такими требованиями, приведенные в них сведения не содержат данных, указывающих на наличие признаков преступления, в связи с чем оснований для проведения проверки и принятия решения по обращениям в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, нет.

А 30 марта первый зампред Верховного суда Валерий Калинкович, отвечая на вопрос TUT.BY, почему суды по всей стране начали чаще выносить аресты участникам массовых мероприятий после того, как почти два года ограничивались штрафами, заявил, что «распространяемые некоторыми ресурсами и СМИ измышления о том, что суды действуют по какой-то заданной программе, не соответствуют действительности и являются не чем иным, как попытками очернить белорусское правосудие в глазах непосвященных в вопросы права граждан».

По его словам, все суды в своей деятельности используют принципу индвидуализации ответственности. «Судьи решили так, их никто не программировал. Их никто не может программировать в принципе, это нарушение закона, которое влечет в том числе уголовное наказание до пяти лет лишения свободы. 392 статья УК. Вы считаете меня идиотом? Я не хочу сидеть пять лет», - сказал он.

Напомним, что 25 марта власти организовали брутальный разгон мирной акции протеста в Минске.  Всего сообщается о примерно 700 задержанных. Международная реакция на это не заставила себя ждать: правозащитники, а также США и Евросоюз осудили действия белорусских властей.

Между тем МИД Беларуси попытался объяснить странам Запада, почему акцию на День Воли не только можно, но и нужно было разгонять.

Католический митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич призвал власти Беларуси и оппозицию к диалогу.

27 марта районные суды Минска вынесли почти 130 административных приговоров задержанным участникам Дня Воли 25 марта и акции протеста 26 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет и Верховный суд Беларуси не видят ничего незаконного в действиях правоохранителей и судов по отношению к участникам массовых акций протеста.

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