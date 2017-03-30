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СК и Верховный суд не видят незаконности в массовых задержаниях и судах
31.03.2017 12:18 — Новости Политики | БДГ
Следственный комитет и Верховный суд Беларуси не видят ничего незаконного в действиях правоохранителей и судов по отношению к участникам массовых акций протеста.
Так, СК
Согласно ответу ведомства на массовые электронные обращения граждан с такими требованиями, приведенные в них сведения не содержат данных, указывающих на наличие признаков преступления, в связи с чем оснований для проведения проверки и принятия решения по обращениям в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, нет.
А 30 марта первый зампред Верховного суда Валерий Калинкович,
По его словам, все суды в своей деятельности используют принципу индвидуализации ответственности. «Судьи решили так, их никто не программировал. Их никто не может программировать в принципе, это нарушение закона, которое влечет в том числе уголовное наказание до пяти лет лишения свободы. 392 статья УК. Вы считаете меня идиотом? Я не хочу сидеть пять лет», - сказал он.
Напомним, что 25 марта власти организовали
Между тем МИД Беларуси
Католический митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич
27 марта районные суды Минска
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Следственный комитет и Верховный суд Беларуси не видят ничего незаконного в действиях правоохранителей и судов по отношению к участникам массовых акций протеста.
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