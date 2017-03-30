Следственный комитет и Верховный суд Беларуси не видят ничего незаконного в действиях правоохранителей и судов по отношению к участникам массовых акций протеста.

Так, СК не захотел привлекать к уголовной ответственности сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших задержания граждан на территории стран «после и перед проведением массовых мероприятий».

Согласно ответу ведомства на массовые электронные обращения граждан с такими требованиями, приведенные в них сведения не содержат данных, указывающих на наличие признаков преступления, в связи с чем оснований для проведения проверки и принятия решения по обращениям в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, нет.

А 30 марта первый зампред Верховного суда Валерий Калинкович, отвечая на вопрос TUT.BY , почему суды по всей стране начали чаще выносить аресты участникам массовых мероприятий после того, как почти два года ограничивались штрафами, заявил, что «распространяемые некоторыми ресурсами и СМИ измышления о том, что суды действуют по какой-то заданной программе, не соответствуют действительности и являются не чем иным, как попытками очернить белорусское правосудие в глазах непосвященных в вопросы права граждан».

По его словам, все суды в своей деятельности используют принципу индвидуализации ответственности. «Судьи решили так, их никто не программировал. Их никто не может программировать в принципе, это нарушение закона, которое влечет в том числе уголовное наказание до пяти лет лишения свободы. 392 статья УК. Вы считаете меня идиотом? Я не хочу сидеть пять лет», - сказал он.

Напомним, что 25 марта власти организовали брутальный разгон мирной акции протеста в Минске . Всего сообщается о примерно 700 задержанных. Международная реакция на это не заставила себя ждать: правозащитники, а также США и Евросоюз осудили действия белорусских властей .

Между тем МИД Беларуси попытался объяснить странам Запада, почему акцию на День Воли не только можно, но и нужно было разгонять.

Католический митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич призвал власти Беларуси и оппозицию к диалогу.