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В Беларуси задержан очередной историк по делу «Белого легиона»

31.03.2017 12:48 — Новости Политики | БДГ  
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В Беларуси вновь задержан по историк по делу о якобы подготовке массовых беспорядков. По просьбе родственников, его имя не называется. Он стал уже 28-м задержанным по делу, о задержании которого стало известно.

О задержанном известно, что ему 29 лет, он родом из Бобруйска, живет в Минске, учился на истфаке БГУ, окончил аспирантуру, изучал историю Великого княжества Литовского XIV-XVI веков, сейчас работает в логистике. О задержании родственники узнали 30 марта, передает TUT.BY.

По информации газеты «Наша Ніва», в ходе обысков у него нашли камуфляжный жилет и металлоискатель.

Матери его задержание объяснили тем, что его задержали «как свидетеля». Однако зачем задерживать свидетеля и проводить у него обыск, не сказали.

Напомним, 21 марта президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения в Могилеве предприятия «Кроноспан ОСБ» заявил, что в Беларуси задержаны боевики с оружием, которые тренировались в лагере в районе Бобруйска и Осиповичей и готовились к провокации.

Заявление Лукашенко о предстоящей вооруженной провокации вызвало замешательство официальных лиц и удивление экспертов. Однако затем последовали аресты, в том числе членов военно-патриотического клуба «Патриот», оппозиционной организации «Молодой фронт» и прекратившего свою деятельности «Белого легиона».

Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров полагает, что «спецслужбы пытаются создать образ врага, который силен, вооружен – и этим оправдать брутальные действия по подавлению акций социального протеста». «Власти запугивают население – и делают это публично, демонстративно – нагнетают атмосферу страха, чтобы сбить волну социальных протестов», - уверен он.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В Беларуси вновь задержан по историк по делу о якобы подготовке массовых беспорядков. По просьбе родственников, его имя не называется. Он стал уже 28-м задержанным...

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