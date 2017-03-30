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В Беларуси задержан очередной историк по делу «Белого легиона»
31.03.2017 12:48 — Новости Политики | БДГ
В Беларуси вновь задержан по историк по делу о якобы подготовке массовых беспорядков. По просьбе родственников, его имя не называется. Он стал уже 28-м задержанным по делу, о задержании которого стало известно.
О задержанном известно, что ему 29 лет, он родом из Бобруйска, живет в Минске, учился на истфаке БГУ, окончил аспирантуру, изучал историю Великого княжества Литовского XIV-XVI веков, сейчас работает в логистике. О задержании родственники узнали 30 марта, передает
По
Матери его задержание объяснили тем, что его задержали «как свидетеля». Однако зачем задерживать свидетеля и проводить у него обыск, не сказали.
Напомним, 21 марта президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения в Могилеве предприятия «Кроноспан ОСБ»
Заявление Лукашенко о предстоящей вооруженной провокации
Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров
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В Беларуси вновь задержан по историк по делу о якобы подготовке массовых беспорядков. По просьбе родственников, его имя не называется. Он стал уже 28-м задержанным...
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